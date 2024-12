Gianluca Scamacca chiede alla ex Flaminia di sposarlo, Chiara Nasti in soccorso della sorella: “Sei cornuta”

video suggerito

Proposta di matrimonio a sorpresa di Gianluca Scamacca alla ex fidanzata Flaminia Apolloni, con la quale si è recentemente riconciliato dopo mesi di separazione. La coppia ha condiviso su Instagram una foto che mostra il momento clou della proposta di matrimonio, con il calciatore dell’Atalanta che, inginocchiato di fronte alla compagna, le chiede di sposarlo. Centinaia i like per i due, più qualche critica illustre. La più velenosa è arrivata da parte di Chiara Nasti che, in sostegno della sorella Angela (per qualche settimana legata a Scamacca) ha puntato il dito contro la futura sposa.

La rottura e poi il ritorno di fiamma con Flaminia Apolloni, nel mezzo il flirt con Angela Nasti

Scamacca e Flaminia Apolloni hanno fatto coppia fissa per tre anni prima di lasciarsi per qualche mese poco prima che cominciasse l’estate. A quel punto, il calciatore era uscito allo scoperto al fianco di Angela Nasti, altra influencer e sorella di Chiara, altra influencer e moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Ma il legame tra loro, sebbene vissuto alla luce del sole, sarebbe durato solo una manciata di settimane prima che lo sportivo tornasse sui suoi passi e, in particolare, a cercare la ex compagna alla quale ha recentemente chiesto di diventare sua moglie. .

La reazione di Chiara Nasti

Chiara, vista la foto della proposta di matrimonio di Scamacca a Flaminia, ha deciso di pubblicare una Instagram story nella quale attacca la coppia e, in particolare, proprio Apolloni. “Ca*** ridi che sei cornuta?”, ha scritto l’influencer, “Ci piace, state bene”. Una provocazione vera e propria che Scamacca e la compagna hanno preferito non raccogliere. Angela, al contrario della sorella, non ha ancora detto nulla su questo flirt terminato con la riconciliazione tra Scamacca e la sua ex. Sarà pronta, prima o poi, a raccontare la sua versione dei fatti?