video suggerito

Zequila: “Simona Tagli un amore importante, ora è gelosa della mia fidanzata”. La replica della showgirl Antonio Zequila e Simona Tagli si sono trovati faccia a faccia nello studio de La Volta Buona. L’attore ha accusato la ex compagna, con cui ha avuto una storia d’amore lunga 7 anni, di essere gelosa della sua attuale fidanzata. “Non lo sono, entro l’anno mi sposo”, ha rivelato Tagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Zequila e Simona Tagli sono stati ospiti de La Volta Buona, nella puntata in onda lunedì 13 gennaio. I due ex fidanzati si sono trovati insieme nello studio di Caterina Balivo e hanno avuto modo di confrontarsi. L'attore sostiene che l'ex compagna sia gelosa della sua attuale relazione, mentre la diretta interessata nega e rivela di essere a un passo dal matrimonio. Tra loro una storia d'amore durata sette anni, di cui Zequila parla nel suo libro autobiografico.

Simona Tagli: "Non sono gelosa di Zequila, tra poco mi sposo"

Tagli ha raccontato a Caterina Balivo di non essere rimasta amica di Zequila dopo la rottura perché "quando c'è un rapporto intenso d'amore, non si può rimanere amici". La showgirl ha raccontato poi cosa è accaduto qualche mese fa quando ha incontrato l'ex in occasione del Festival del Cinema di Venezia, dove lui si trovava con l'attuale fidanzata Manuela Festa: "Ci sono rimasta un po’ male quando ci siamo incontrati a Venezia, un fotografo ci ha chiesto di fare una foto insieme e lui ha risposto ‘No perché sono fidanzato". Tagli ha anche precisato: "Non sono gelosa io, forse è la fidanzata a esserlo". Poi ha fatto una rivelazione sulla sua vita sentimentale: "Entro un anno mi sposo con il papà di mia figlia. Ritorno di fiamma dopo tutti i problemi giudiziari che abbiamo affrontato. Lui ancora non lo sa, però ci sposeremo presto".

La versione di Antonio Zequila

Entrato in studio, Zequila ha fatto chiarezza sull'accaduto: "Una foto da solo con Simona sarebbe stata una mancanza di rispetto nei confronti della mia fidanzata che era con me. Le ho chiesto di farne una a tre, ma lei ha se ne è andata". Tagli ha però confessato di aver provato a contattare Zequila per tutta l'estate ma di non esserci riuscita, perché a rispondere era sempre la fidanzata: "Per tutta l'estate ho provato a sentirlo al telefono la mattina, ma rispondeva solo lei, la fidanzata".