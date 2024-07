video suggerito

Gianluca Scamacca e Angela Nasti stanno insieme, la conferma nella prima foto di coppia Angela Nasti e Gianluca Scamacca confermano i gossip circolati sul loro conto rendendo pubblica la loro relazione. Su Instagram hanno condiviso le prime foto di coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo le voci circolate negli ultimi giorni che li vedevano molto vicini, Gianluca Scamacca e Angela Nasti rendono pubblica la loro relazione. Con una IG story di coppia, il calciatore dell'Atalanta e della Nazionale italiana ha presentato ai suoi followers la nuova fidanzata dopo Flaminia Appolloni. Si tratta dell'influencer ed ex tronista di Uomini e Donne nonché sorella di Chiara Nasti, influencer e moglie di Mattia Zaccagni. La loro storia sarebbe nata da poco.

La foto di Angela Nasti e Gianluca Scamacca

Si parlava da giorni di una loro presunta relazione e nelle ultime ore Gianluca Scamacca e Angela Nasti hanno deciso di mettere un punto ai diversi gossip. A corredo di una foto in bianco e nero mentre si guardano, l'attaccante dell'Atalanta ha confermato la nuova storia d'amore dopo Flaminia Appolloni: all'immagine, ha aggiunto l'emoticon di un cuore azzurro e un sole.

L'influencer napoletana, tra le sue stories, ha aggiunto un'altra foto scattata con il nuovo fidanzato: un bacio e una dedica, "sole", accompagnata dalle stesse emoticon inserite dal calciatore.

Gianluca Scamacca con Angela Nasti dopo Flaminia Appolloni: la dedica della ex un mese fa

Gianluca Scamacca non ha reso pubbliche le motivazioni della rottura da Flaminia Appolloni, ma la separazione sarebbe avvenuta di recente. A fine maggio lei gli aveva dedicato un post in occasione della vittoria dell'Atalanta in Europa League al quale lui rispose con una dichiarazione d'amore: "Ti amo", scrisse. Il post in questione è stato rimosso dal profilo Instagram di Flaminia Appolloni che ha cancellato ogni riferimento alla sua ormai passata relazione. Oggi Scamacca ha ritrovato la serenità tra le braccia della giovane ex tronista di Uomini e Donne la cui ultima storia d'amore pubblica risale a un anno fa circa, quando uscì allo scoperto con Riccardo Sottil, calciatore della Fiorentina.