Lino Giuliano si allontana da Maika Randazzo, lo sfogo: “Dovrebbe migliorare per stare con me” Lino Giuliano ha raccontato ai suoi fan su Instagram come procede la storia con Maika Randazzo e cosa pensa della sua ex Alessia Pascarella. Si sarebbe allontanato dalla tentatrice conosciuta a Temptation Island, stando alle sue parole, ma non tornerebbe insieme ad Alessia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Lino Giuliano risponde alle curiosità dei fan su Instagram. Dopo Temptation Island ha archiviato la storia con Alessia Pascarella e ha iniziato a frequentare la tentatrice conosciuta nel villaggio, Maika Randazzo. Qualcosa negli ultimi giorni sarebbe però cambiato: il napoletano ha confessato di avere dei dubbi sulla giovane romana.

Le parole sul rapporto con Maika Randazzo

Tra le stories di Instagram Lino Giuliano ha risposto alle curiosità dei fan. In molti hanno chiesto se fosse già finita la storia con Maika Randazzo e il napoletano ha così spiegato: "Sto capendo io delle piccole cose ma spero di sbagliarmi. Non spu**anerei mai Maika o direi cose brutte sul suo conto, è una bella persona. Ma su certi aspetti dovrebbe migliorare per poter andare d'accordo con me. Parliamo di piccolezze. Se una persona fa polemica per una sciocchezza, credo che non ci tenga. I problemi si risolvono sempre, non si scappa dai problemi". Qualche storia condivisa nelle ultime ore aveva fatto trapelare che qualcosa fosse cambiato: "Si dice "chi la fa, l'aspetti", ed è giusto così. Sono sempre forte io" aveva scritto prima di aprire il box domande.

I commenti su Alessia Pascarella

"Non tornerei con Alessia, c'è troppo rancore e un pizzico di odio da parte di entrambi per gli anni che abbiamo passato insieme, "periodi infernali". Così Lino Giuliano ha escluso un ritorno di fiamma con Alessia Pascarella dopo la rottura a Temptation Island. Il napoletano ha confessato che la sua ex "non era il suo prototipo" riguardo l'estetica, ma "Sono andato oltre perché ci siamo legati sentimentalmente". Dopo il programma non si sono sentiti, "mi ha solo riempito di parole su Instagram e Whatsapp" ha raccontato. Poi ha ammesso: "Mi dispiace averla persa ma non sono pentito perché altrimenti avrei provato a fare pace. Non penso più a lei".