video suggerito

Chi è Flaminia Appolloni, responsabile commerciale e fidanzata di Gianluca Scamacca La fidanzata di Gianluca Scamacca è Flaminia Appolloni, romana classe ’88, responsabile commerciale. La loro storia sarebbe iniziata nel 2021, ma entrambi hanno sempre mantenuto la privacy sulla loro relazione. Sui social sono poche le foto che li ritraggono insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali, Flaminia Appolloni è la fidanzata di Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta e della nazionale italiana. Classe 1988, stando a quanto si legge su QuotidianoNazionale, lavorerebbe come responsabile commerciale. La storia d'amore con il calciatore sarebbe iniziata nel 2021 e lo scorso dicembre finì al centro della cronaca rosa per un presunto tradimento di lui che li avrebbe allontanati. L'amore tra i due – che non hanno mai confermato i rumors – avrebbe prevalso e oggi sarebbero felici insieme.

Chi è Flaminia Appolloni, responsabile commerciale

Flaminia Appolloni, originaria di Roma, sarebbe nata nel dicembre del 1988, scrive QuotidianoNazionale, e dopo la laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali e un Master in Criminologia, lavorerebbe come responsabile commerciale per un'azienda che si occupa di fornire hostess per eventi. Su Instagram – il cui profilo è flaminiaappolloni – è seguita da oltre 11 mila followers e con loro condivide scatti di sé e della sua vita di tutti i giorni.

La storia d’amore con Scamacca nata nel 2021

La storia d'amore con Gianluca Scamacca sarebbe iniziata nel 2021: si sarebbero conosciuti nel quartiere Fidene di Roma Nord tempo prima, ma entrambi hanno sempre mantenuto massimo riserbo sulla loro relazione. Su Instagram, a fine maggio, lei ha dedicato un post al compagno in occasione della finale di Europa League vinta dall'Atalanta: "Sei l'ambizione, sei la tenacia, sei il sacrificio, sei il riscatto, il coraggio di fare ciò che ami. Sei l'impegno, la costanza, il talento. Sei come una fotografia di cui ho il negativo, non puoi essere copiato, né condiviso, duplicato. Sei il mio campione, da sempre però. Insieme possiamo tutto". "Ti amo", il commento di lui.

Leggi anche Le foto di Lucia Bramani, fidanzata di Federico Chiesa

La dedica di Flaminia Appolloni per Scamacca (foto Instagram)

Il gossip sul tradimento e la dedica sui social: "Sei il mio campione"

Lo scorso dicembre la relazione tra Flaminia Appolloni e Gianluca Scamacca finì al centro del gossip per un presunto tradimento del calciatore ai danni della fidanzata. Le voci non furono mai confermate o smentite, ma parlavano di una rottura. L'amore tra i due avrebbe prevalso, scrive LaGazzettaDelloSport, vista la dedica su Instagram dopo la vittoria europea dell'Atalanta. Lo scorso giugno Flaminia Appolloni ha condiviso tra le stories il video di Geolier, durante il live a Messina, mentre canta ‘L'ultima poesia', un canzone che, secondo molti utenti social, avrebbe dedicato al fidanzato, ora impegnato in Germania, per gli Euro 2024, con la maglia azzurra.