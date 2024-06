Chi è Benedetta, la fidanzata di Riccardo Calafiori che lo ha baciato in diretta tv

video suggerito

Benedetta, sui social come @bboeme, 27 anni, è la fidanzata di Riccardo Calafiori e sembra che di professione faccia la modella. Sui social è diventata "famosa" dopo un bacio in diretta dato alla fine della partita Bologna – Juventus.

Chi è Benedetta e cosa fa nella vita la fidanzata di Riccardo Calafiori

Benedetta ha 27 anni e dalle foto che pubblica sui social sembra lavori come modella. Sul suo profilo Instagram condivide molte foto con il fidanzato, dalle vacanze insieme fino a romantiche dediche a corredo degli scatti di coppia: "Sei l'amore della mia vita", "Tu sarai per sempre", "Sarò la tua spalla per tutta la vita. Tu sei la mia poesia".

La storia d’amore suggellata dal tatuaggio uguale

Tra le foto pubblicate sull'account Instagram di Benedetta, anche uno in cui mostra il tatuaggio che condivide con il suo ragazzo Riccardo Calafiori. La scritta sul dito Koi no yokan che tradotto significa "Sentimento d'amore" viene spiegato con una foto: "Incontrare qualcuno e sentire di essere destinati ad innamorarsi a vicenda".

Il bacio in diretta dopo la partita con la Juventus

Il 2o maggio 2024, nella penultima giornata di Serie A, il Bologna aveva pareggiato contro la Juventus. Riccardo Calfiori, uomo partita grazie alla sua doppietta, era stato intervistato per i consueti commenti post match a bordocampo. L'intervista, in diretta su DAZN con Giorgia Rossi, era stata interrotta dall'arrivo di Benedetta che aveva bacaiato il suo ragazzo. Bendetta, con indosso la maglia numero 33 del fidanzato, era rimasta al fianco di Calafiori mentre l'intervista proseguiva. Il momento, diventato virale sul web, è stato criticato da diversi utenti. Sui social, infatti, c'è chi aveva letto in quel gesto la sua volontà di "marcare il territorio" perché gelosa della giornalista. Ipotesi smentita proprio dalla ragazza, che ha negato rispondendo: "Aahahahaha, Ma no!".