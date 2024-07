video suggerito

Beatrice Luzzi su Massimiliano Varrese: “Era consapevole delle sue azioni, non meritava il perdono” Beatrice Luzzi all’incontro con i fan ha parlato di Massimiliano Varrese e del comportamento adottato al Grande Fratello. Le parole dell’ex gieffina hanno fatto discutere i fan su X: poche ore fa sarebbe arrivata anche la reazione dell’attore e cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Beatrice Luzzi ha incontrato i suoi fan la scorsa domenica. Al "raduno delle Briciole", così come è stato soprannominato l'evento, l'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello ha abbracciato tutte le persone che la seguono e sostengono prima di rispondere alle loro domande. Con lei c'erano i figli e l'ex compagno Alessandro Cisilin con il quale si è scatenata a ballare al centro della pista. Tra musica, chiacchiere e divertimento, tra i fan si è sollevata una polemica per una risposta dell'attrice sul rapporto con Massimiliano Varrese.

Cosa ha detto Beatrice Luzzi su Massimiliano Varrese

Le fan di Beatrice Luzzi al ‘raduno delle briciole' hanno chiesto all'attrice se avesse perdonato Massimiliano Varrese, suo ex inquilino al Grande Fratello con il quale ha spesso discusso nella casa di Cinecittà. "C'era la consapevolezza, sapeva benissimo quello che stava facendo. Io l'ho perdonato, perché so che è una parte di sé che è dentro di lui e che neanche riesce a controllare. Però, effettivamente, chi era intorno a lui non avrebbe dovuto perdonarlo", le parole dell'ex gieffina. Sull'esperienza al reality, ha poi aggiunto: "Io ho avuto coraggio ma anche chi mi ci ha messo ne ha avuto più di me, non sono sicura che ne avrà anche l'anno prossimo".

La reazione di Massimiliano Varrese

Le parole di Beatrice Luzzi su Massimiliano Varrese hanno scatenato un dibattito social. Molti fan e telespettatori del Grande Fratello che hanno seguito le vicende dell'ultima edizione hanno detto la loro. C'è chi ha preso le difese della Luzzi, chi invece ritiene che abbia esagerato. Nelle ultime ore pare sia arrivata la reazione del diretto interessato, Massimiliano Varrese, che avrebbe rimosso il follow alla sua ex inquilina. Su Instagram, infatti, l'attrice non è più presente tra i ‘seguaci' dell'ex concorrente.