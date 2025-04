Mare Fuori 5, anticipazioni terza puntata 9 aprile: il sogno di Cardio infranto, Rosa scopre una verità dolorosa

video suggerito

Le anticipazioni della terza puntata di Mare Fuori 5 in onda mercoledì 9 aprile 2025, in prima serata su Rai 2. La quinta stagione della serie tv di successo è tornata in tv – dopo il lancio dei primi episodi su Rai Play – con Ludovico Di Martino alla regia. I confronti tra Teresa e Carmela continuano, ma qualcosa di inaspettato finirà per fermarle. Cardiotrap subisce le conseguenze della violenza di Samuele e Federico. Nel prossimo appuntamento con la serie tv di mercoledì 9 aprile andranno in onda gli episodi 5 e 6 dal titolo Strade perdute e Il labirinto delle verità.

Mare Fuori 5, anticipazioni terza puntata del 9 aprile

Lino è intenzionato a scoprire la verità su Angelo e incontra sua sorella Irene. Intanto Teresa continua a chiedere di Edoardo, ma Carmela la tiene a bada continuando a gestire gli affari dei Ricci. Micciarella vorrebbe seguire il sogno di diventare un calciatore, ma i tormenti per ciò che ha fatto lo assalgono. Cardiotrap è sempre più entusiasmato per il suo progetto, ma viene travolto dalla violenza di Samuele e Federico. Finalmente Teresa e Carmela si trovano ad avere un confronto sincero, ma qualcosa di inaspettato le blocca.

Anticipazioni Mare Fuori 5: Rosa deve affrontare una verità dolorosa

Samuele e Federico sono più pericolosi di quanto si pensi e Cardio ne ha subito le conseguenze. I due vengono chiusi in isolamento, ma riescono a mantenere il loro potere. Intanto una ragazza si aggira per i vicoli di Napoli, sembra essere una sconosciuta, ma è invece legata a doppio filo con una delle figure più importanti dell'IPM. Rosa si trova ad affrontare un momento doloroso e riemerger una verità che le appartiene e che, qualcuno, aveva provato a seppellire per sempre.