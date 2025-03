video suggerito

Stefania Orlando a Beatrice Luzzi: “Ce l’hai con me da prima che entrassi al GF, te la canti e te la suoni da sola” Scontro tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando al Grande Fratello. Le due parlano dei battibecchi delle settimane precedenti e interviene anche Cesara Buonamici che, però, alimenta ancor di più la tensione tra le due. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di giovedì 13 marzo del Grande Fratello nello studio di Cinecittà si consuma lo scontro tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi. Le due avevano avuto già numerosi battibecchi nelle puntate precedenti, ragion per cui Alfonso Signorini ha deciso di farle incontrare, ma la tensione non si è di certo attenuata.

La spiegazione di Beatrice Luzzi

La prima a prendere parola, dopo aver visto le clip dei vari botta e risposta in queste settimane, è stata proprio Beatrice Luzzi che ha spiegato il perché della sua opinione negativa nei confronti della gieffina e delle sue considerazioni, piuttosto dure, nei confronti di alcuni concorrenti come Shaila e Lorenzo. L'opinionista dice:

Ha avuto un atteggiamento un po' cattivo, lei è entrata dopo tre mesi che i ragazzi erano già lì e sai che tipo di situazione ci può essere, sei entrata a gamba tesa, hai dato dei giudizi trancianti sui sentimenti, su cui bisogna andare cauti, vista l'età e il fatto che tu sia una professionista le tue parole contano ancora di più. Non ti sei resa conto che le tue critiche sono state distruttive, avrei voluto che le critiche costruttive, però, ci fossero state anche nei confronti delle persone che ti sono vicine come Helena. Mi aspettavo che tu le dicessi qualcosa dopo le immagini del ristorante e invece non hai detto nulla.

La risposta di Stefania Orlando

Arriva prontamente la risposta di Stefania Orlando che, quindi, prova invece a spiegare le sue ragioni, sostenendo che l'astio nutrito da Beatrice Luzzi nei suoi confronti risalga al periodo in cui era lei stessa una concorrente del reality:

Prima di esprimere un'opinione ho aspettato un mese, mi sembrava tutto molto teatrale, non credo di essere stata cattiva, ho sempre analizzato tutto quello che succede nella casa. Il fatto che tu abbia appoggiato Shaila nel darmi della cattiva non me l'aspettavo, quando si va sul personale è un altro discorso, credo che tu sia stata molto, ci abbia messo il carico, perché tu ce l'hai con me da prima che io entrassi nel Grande Fratello, ma io dissi che tu avevi giocato sul vittimismo, non che tu non sia stata vittima nel tuo Grande Fratello, lo sei stata, hai anche detto che sono stata carina con te perché dovevo entrare, come sempre te la sei cantata e suonata da sola.

Beatrice, quindi, riprende il discorso e avanza un ipotesi sul modo di fare di Stefania"È la prima volta che ci vediamo, ma ho capito chi tu sia. La cosa che non mi ha suonata strana è stata questa, che tu commentavi il mio percorso in casa, in modo contrario", la gieffina non sembra aver capito il discorso, per cui Luzzi rincara la dose: "Sei bravissima a fare questo, tu motivi i tuoi giudizi con argomentazioni forti, ma saresti capace anche di dire esattamente il contrario. Con loro avresti potuto essere più materna".

Il botta e risposta tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici

Stefania Orlando si difende dicendo: "Io analizzo le strategie che ci sono nella casa, non parlo dell'essere umano, sono due cose completamente diverse. Io esprimo opinioni su quello che succede dentro la casa". Intanto, Alfonso Signorini chiama in causa Cesara Buonamici chiedendole da che parte si posiziona, la giornalista indispettisce Luzzi e infatti risponde dicendo:

Sto con Stefania, non c'è niente di personale, è inutile che fai quel sorriso Beatrice. Non mi piace il disprezzo per persone che la pensano in maniera diversa da te. Ma poi, invece di dire di essere d'accordo o meno, non mi piacciono queste tifoserie sfegatate. Proprio tu che parli della necessità di essere materna, proprio tu usi quella parola? Se uno non è d'accordo con lei.

Luzzi, riprende il discorso: "Non sapevo di dover fare un confronto con Cesara, va bene così. Intanto se c'è qualcuno che è tifoso qui non sono certo io, tu ne hai uno o due. Io do opinioni sul tema che mi viene chiesto e infatti ho cambiato spesso idea sulle persone, come Shaila".

Beatrice Luzzi e la polemica contro il pubblico

Lo scontro tra Beatrice e Stefania continua con ulteriori botta e risposta: "Io sono l'opinionista e mi è stata chiesta un'opinione su di te e io l'ho fatto. Quando ti hanno dato della ruffiana sei stata due giorni a piangere, tu però hai potuto dire di tutto su dei ragazzi, dai". E la gieffina: "Fatemi vedere le clip in cui piango, ci sono rimasta male, ma non ho mai pianto". Signorini, poi, invita Stefania a lasciare lo studio e tornare in casa, con il pubblico che applaude la showgirl e Luzzi fa una battuta: "L'avete pagato il pubblico?" e Signorini le risponde: "Non mi risulta, a te pare che lo abbiano fatto?" e l'attrice: "No, perché non ho ben capito cosa hanno detto, guarda caso" e Signorini: "Anche loro saranno liberi di esprimere un'opinione" e ancora Luzzi: "Mah non sempre" e il conduttore chiosa dicendo: "Beh, l'anno scorso a te piaceva tanto questo pubblico".