Alfonso Capuozzo, Simone in Mare Fuori 5: “Facevo il pizzaiolo ed ero fan della serie. Devo tutto a mia madre” Alfonso Capuozzo interpreta il ruolo di Simone in Mare Fuori 5. 19 anni, di Napoli, prima di diventare attore faceva il pizzaiolo. Era un fan della serie televisiva e il suo sogno era entrare a far parte del cast. Fu la madre, ha raccontato in un’intervista a Fanpage.it, a proporgli di partecipare ai casting: “Oggi devo tutto a lei”, le parole di riconoscenza per la mamma. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mare Fuori 5 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alfonso Capuozzo è uno dei protagonisti della quinta stagione di Mare Fuori. Il giovane attore napoletano, classe 2006, interpreta il ruolo di Simone che, rimasto orfano dopo la morte della madre, si affida alla zia e a Donna Wanda e entra nell'IPM di Napoli per scoprire i segreti e i piani di Rosa Ricci. Prima di entrare a far parte del cast della serie di cui era fan, Alfonso Capuozzo faceva il pizzaiolo. Recitare accanto a coloro che vedeva in tv per lui era un sogno. In un'intervista a Fanpage.it svela che ora vuole inseguire la strada del cinema per poter diventare un giorno un attore versatile.

Mare Fuori segna un importante cambiamento nella tua vita. Cosa rappresenta per te questa novità?

Entrare a far parte del cast è stato un sogno. Sono fan della serie sin dalla prima stagione.

Com'è nata l'idea di presentarsi ai provini?

È arrivato tramite Tik Tok. Mia madre vide il video (dei casting aperti, ndr), mi chiese se volevo farlo. Non ero tanto convinto, poi andai a fare il provino e fortunatamente è andato tutto bene.

Mare Fuori 5 segna il tuo debutto su un set. Nonostante tu sia alle prime armi, hai dimostrato una certa disinvoltura nella recitazione. Come ti sei preparato per interpretare Simone?

Con i consigli di Ludovico Di Martino. Ce l'ho messa tutta. Ho lasciato spazio alle emozioni che mi dava il personaggio. Tutto ciò che sentivo, l'ho portato in scena.

Hai scoperto un talento senza aver mai studiato recitazione.

Prima facevo il pizzaiolo. Ho sempre voluto dare il 100% al mio percorso in pizzeria. Quello era il mio obiettivo, il mio ring, e lottavo lì.

Hai trovato difficoltà nell'interpretare alcune scene?

Ogni scena ha la sua storia, la sua intensità. Le scene sono state tutte difficili. Ma la paura mi ha aiutato tanto.

In un'intervista hai descritto il tuo personaggio, Simone, come un ragazzino attento, ribelle e testa calda. Alfonso, invece, com’è?

Simone e Alfonso sono due persone diverse. Mi definisco una persona solare e anche simpatica.

Con la serie televisiva hai ottenuto una grande visibilità. Che effetto ti fa essere riconosciuto dalle persone per strada?

È un onore essere fermato dai fan. Essendo stato un fan io in primis, so cosa provano quei ragazzini. È la sensazione più bella del mondo.

Com'è cambiata la tua vita con la popolarità?

È cambiato il fatto che ti fermano per strada, ti chiedono le foto. Ma non sono cambiato, sono sempre Alfonso. I miei amici non sono sempre gli stessi, ma l'importante è stare bene con se stessi.

È pubblica e documentata con foto e video sui social la tua amicizia con Maria Esposito. Vi siete conosciuti sul set?

Ci siamo conosciuti al provino. L'ultimo lo feci con lei. Sin da subito abbiamo instaurato un rapporto fantastico, è come una sorella. Ci frequentiamo oggi. Lei è stata la prima a invitarmi a uscire con il resto del cast. Mi hanno accolto tutti come una famiglia.

Hai qualche sogno nel cassetto?

Il mio desiderio è quello di andare a vivere Roma, sarebbe un sogno. Voglio andare a studiare recitazione lì. Voglio studiare, dare il 100% e se non va, torno a fare le pizze. Poi voglio far star bene la mia famiglia.

Dopo Simone in Mare Fuori, che altro personaggio ti piacerebbe interpretare?

Vorrei diventare un attore versatile, non lavorare solo su Napoli. Per la gente, se fai troppe cose su Napoli, diventi un prodotto scontato.

Simone è molto concentrato sul raggiungimento del potere e non sembra aprire il suo cuore a nessuno. Come lo vivi tu, invece, l'amore?

L'amore è una parola grandissima. Noi uomini abbiamo una grande donna al nostro fianco, è la mamma. Quel poco che ho fatto, lo devo tutto a lei. In questo momento sto pensando a me stesso.