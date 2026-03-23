Cartisia Somma: “Nessun aiuto da Luca Varone per Mare Fuori, con Manuele Velo solo amicizia”

Il debutto di Cartisia Somma in Mare Fuori 6 ha acceso i riflettori sulla vita sentimentale della giovane attrice. Figlia d'arte di Sebastiano Somma, ha affrontato in un'intervista a Fanpage.it l'intreccio di gossip che vede protagonisti i volti della serie: Luca Varone (che dà il volto ad Angelo) e Manuele Velo (Tommaso), chiarendo una volta per tutte la natura di questi legami.

Il rapporto con Luca Varone

Tra i temi affrontati nell'intervista c'è anche il suo rapporto con il fidanzato Luca Varone, su cui ha voluto mantenere una certa discrezione nonostante i due compaiano spesso insieme sui social: "Cerco di proteggere la mia vita privata il più possibile, anche per rispetto di chi amo", ha esordito. L'attrice ha poi smentito che il collega abbia influito sul suo ingresso nella serie Rai: "Non è stato grazie a lui che sono arrivata a Mare Fuori, ritrovarci sullo stesso set è stata solo una fortunata coincidenza", le parole. Cartisia Somma, dunque, ha rivendicato il suo percorso professionale, pur confermando l'importanza del loro legame: "Il mio rapporto con Luca è splendido, lo stimo moltissimo ed è una persona fondamentale nella mia vita". D'altronde, era stato lo stesso Varone che un anno fa, proprio a Fanpage.it, aveva fatto il suo nome a domanda diretta sull'esistenza di una compagna di vita.

Insieme a Luca Varone, Angelo in Mare Fuori

Le scene passionali con Manuele Velo: "Siamo solo amici"

Se con Varone si parla di un legame nato già prima del suo appodo sul set, con Manuele Velo la sintonia è esplosa davanti alla macchina da presa. Sharon e Tommaso sono protagonisti di diverse scene di sesso, che l'attrice ha descritto così: "Non è mai semplice, l'imbarazzo si sente, però ho avuto la fortuna di avere un partner fantastico come Manuele, con cui ci siamo messi a nostro agio a vicenda". Nonostante l'intesa artistica, l'attrice ha precisato che con lui ci sia solo un rapporto di amicizia nato durante i cinque mesi di riprese. Fondamentale è stato anche l'aiuto della regia: "Francesca Amitrano mi ha dato totale libertà. Mi ha detto: ‘Tu fai quello che senti, io ti seguo'. Questo aiuto è stato fondamentale".