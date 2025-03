video suggerito

Chi è Cartisia Somma, fidanzata di Luca Varone di Mare Fuori 5 e figlia d'arte Cartisia Somma, figlia di Sebastiano Somma, è la fidanzata di Luca Varone. Giovane attrice, 19 anni, di Roma, ha seguito le orme del padre e ha debuttato nel film La partita delle emozioni. L'attore di Mare Fuori 5 ha raccontato a Fanpage.it che si sono conosciuti su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Luca Varone è uno dei protagonisti di Mare Fuori 5 nel ruolo di Angelo. Il giovane attore, 21 anni originario di Napoli, è fidanzato da meno di un anno con Cartisia Josephine Somma, figlia dell'attore Sebastiano che ha seguito le orme del papà. 19 anni, di Roma, ha recitato nel film La partita delle emozioni, accanto al padre. Luca Varone in un'intervista a Fanpage.it ha raccontato di averla conosciuta su Instagram, prima di incontrarla nella Capitale.

Chi è Cartisia Somma, giovane attrice figlia d'arte

Cartisia Somma ha 19 anni ed è di Roma. È la figlia di Sebastiano Somma e Morgana Forcella. Lo scorso dicembre è stata ospite di Generazione Z di Monica Setta per parlare del suo debutto in un film, La partita delle emozioni. "Mi sono appassionata subito a questo mestiere. Inizialmente i miei genitori non erano d'accordo, è un mestiero duro, fatto di alti e bassi. Mi hanno comunque appoggiato" ha raccontato la giovane. Il suo profilo Instagram – il cui nome è cartisiasomma – è seguito da oltre 3mila followers.

Sebastiano e Cartisia Somma ospiti di Generazione Z

Condivide numerosi scatti di sé, tra set e vita privata. Così come sul suo profilo TikTok, dove è seguita da oltre 26mila followers: tra i video condivisi, in molti c'è anche il suo fidanzato, Luca Varone.

La storia d'amore di Luca Varone e Cartisia Somma, insieme da 9 mesi

Cartisia Somma e Luca Varone si sono conosciuti su Instagram, prima di incontrarsi a Roma. Ne ha parlato l'attore in un'intervista a Fanpage.it spiegando che condividono insieme le stesse passioni: "Si chiama Cartisia, ci siamo conosciuti su Instagram e ci siamo visti a Roma. Abbiamo le stesse passioni, ambizioni e anche la stessa voglia di migliorare. Ci siamo trovati fin da subito". Su Instagram sono presenti alcune foto di coppia accompagnate da dediche. "Sei il mio respiro", le parole di lui nel commento al post di coppia.