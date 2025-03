Nel telefono di Giovanna Sannino: “La chat con Francesco Panarella non posso mostrarla, parliamo male di troppi” Giovanna Sannino ha “sbloccato” il suo cellulare per il format “Nel telefono di” di Fanpage.it. L’attrice ha parlato del suo ritorno sul set della serie dopo un periodo difficile. Dalle foto scattate durante le riprese, alla foto del gruppo Whatsapp che condivide con i colleghi: cosa nasconde il telefono della protagonista di Mare Fuori 5. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

Fanpage.it ha sbirciato nel telefono di Giovanna Sannino, l'attrice 25enne tornata in tv nei panni di Carmela nella quinta stagione di Mare Fuori. Ci ha mostrato le ultime foto scattate con il suo smartphone, ma non i segreti che custodisce con Francesco Panarella alias Cucciolo, suo collega nella serie tv di successo, con il quale si diverte a "parlare male di troppa gente". Fidanzata con Gaetano Migliaccio, anche lui attore che ha recitato in Mare Fuori dalla prima alla terza stagione, si aspettava una proposta di matrimonio quando lui le ha chiesto di filmare il regalo che le ha consegnato in occasione del loro anniversario. "Io sono un'eterna romantica, lo sfondo del cellulare è con lui", le parole prima di mostrare anche la foto del gruppo whatsapp che condivide con i suoi colleghi della fiction Rai.

Le riprese di Mare Fuori 5 e la "nuova" Carmela Valestro

Giovanna Sannino a Fanpage.it, mostrando le foto scattate sul set di Mare Fuori 5, ha raccontato come è stato lavorare con il nuovo regista, Ludovico Di Martino. "Le riprese sono andate benissimo, eravamo tutti agitati con il cambio di guardia che spaventa. Ludovico Di Martino ci ha guidato mano nella mano in tutte le scene, ogni giorno tornavi a casa soddisfatto", le parole. Arrivò sul set dopo un periodo difficile legato alla morte della nonna: "Il primo vero lutto da grande" lo ha definito spiegando di aver portato con sé, in scena, quel dolore. Il suo personaggio, Carmela Valestro, moglie di Edoardo Conte, avrà tre "facce" nei nuovi episodi. L'attrice ha spiegato: "Sarà una lady vendetta in questa stagione".

L'amore per Marco Mengoni e la proposta di matrimonio dal fidanzato che non è arrivata

Marco Mengoni è il cantante preferito di Giovanna Sannino. Durante il format "Nel telefono di" di Fanpage.it l'attrice ha rivelato che ascolta molte canzoni del cantante in questione che lei definisce "la colonna sonora della sua vita". "L'ho conosciuto e feci una giovannata. Che figura. Gli ho accarezzato la mano per tutto il tempo, quando sono andata via gli ho detto "sei stato la colonna sonora della mia vita", ha raccontato. Parlando dell'amore per il fidanzato Gaetano Migliaccio, la cui foto di coppia è anche lo sfondo del suo cellulare, ha poi spiegato che, nel video registrato e poi pubblicato su Instagram, si aspettava una proposta di matrimonio. Lui, invece, le ha letto una poesia a lei dedicata. L'attrice, sorridendo, ha raccontato: "Ero tornata da Sanremo, era il nostro anniversario. Mi aspettavo qualcosa. Mi disse "fai un video perché credo che vorrai ricordarlo". Ero sicura della proposta, mi ha letto la lettera e fino alla fine pensavo cacciasse l'anello. Non c'è stata, però come si dice a Napoli, "m'ha fatt".

