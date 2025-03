video suggerito

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando verso le nozze: “Lui ha già scelto l’anello, papà Rocco Siffredi è entusiasta” Lucrezia Lando e Lorenzo Tano presto sposi. Secondo il settimanale Oggi, il figlio di Rocco Siffredi e la ballerina starebbero pensando alle nozze e a “mettere su famiglia” insieme. I due sono una coppia da poco più di un anno, quando l’amore è nato a Ballando con le Stelle. “Siffredi Junior avrebbe già scelto l’anello”, si legge. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando fanno sul serio. Il figlio minore di Rocco Siffredi e la ballerina, il cui amore è nato più di un anno fa a Ballando con le Stelle, starebbero pensando al matrimonio. A farlo sapere il settimanale Oggi, che spiega come i due siano "più innamorati che mai". Non solo: il futuro sposo avrebbe anche già scelto l'anello per il grande giorno facendosi consigliare da una donna speciale.

"Nozze in arrivo per Lorenzo Tano e Lucrezia Lando", l'indiscrezione

"Fiori d'arancio alle porte per Lorenzo Tano Siffredi e la ballerina Lucrezia Lando", si legge sul settimanale Oggi che per primo ha lanciato l'indiscrezione. Il figlio di Rocco Siffredi e la sua ex insegnante di ballo sono più innamorati che mai, tanto che sarebbero pronti a costruire un futuro insieme. La giovane coppia, nata più di un anno fa a Ballando con le Stelle, vorrebbe convolare a nozze e anche "mettere su una famiglia". Lorenzo Tano, in più, avrebbe già scelto l'anello per la sua futura sposa, facendosi consigliare dalla mamma Rozsa Tassi. "Il più entusiasta di tutti è papà Rocco Siffredi", si legge, che non vedrebbe l'ora di diventare nonno per la prima volta.

L'amore nato a Ballando con le Stelle

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono una coppia da poco più di un anno. Il loro amore è nato nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, dove lui era concorrente e lei la sua insegnante di ballo. Fin da subito la complicità è stata evidente e, con il passare del tempo, si è trasformata in un sentimento molto più forte. "Lucrezia è fantastica devo dire, di lei mi ha colpito la sua sincerità, è molto vera. Non mi aspettavo di trovare una persona così in questo mondo, per me è un respiro di aria fresca", aveva raccontato il 28enne ospite di Caterina Balivo. Durante il programma, Tano aveva lasciato l'hotel dove soggiornano i concorrenti per andare a vivere con lei, originaria di Bassano del Grappa. Tra loro l'amore procede a gonfie vele, tanto che la ballerina ha raccontato di aver trovato in lui "tutto quello che desideravo". E, non ha paura di ammettere di essere gelosa: "Da morire, perché ho fatto così tanta fatica a trovare un amore come lui".