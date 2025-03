Enzo Paolo Turchi gay? Carmen Russo risponde della sessualità di suo marito

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

A circa un mese e mezzo dalle affermazioni di Zeudi Di Palma, che al Grande Fratello alluse al fatto che Enzo Paolo Turchi potesse essere omosessuale, è intervenuta Carmen Russo, moglie del coreografo napoletano. In un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, la showgirl ha risposto a tono a quelle che definisce "dei gossip inventati": "Sono più di quarant’anni che stiamo insieme, se Enzo Paolo fosse gay forse me ne sarei accorta".

Le parole di Zeudi Di Palma su Enzo Paolo Turchi

Lo scorso febbraio, Zeudi Di Palma, rivolgendosi a Mattia Fumagalli al Grande Fratello, disse: “Tu non sai tenerti i segreti. Anche i miei amici che sono come te hanno la lingua lunga. Parlo di maschi non etero. Non devo generalizzare? Vabbè guarda ad esempio Enzo Paolo! Prendi come esempio Enzo Paolo, che non si teneva un cecio in bocca". La ragazza, successivamente ritrattò, sostenendo che non si stesse rivolgendo a Turchi. A un mese e mezzo di distanza sulla questione è intervenuta Carmen Russo.

La replica di Carmen Russo

In un'intervista a Nuovo Tv, la ballerina ha dichiarato di non avere dubbi sull'orientamento di suo marito: “Sono più di quarant’anni che stiamo insieme, se Enzo Paolo fosse gay forse me ne sarei accorta! Diciamo che in tanto tempo un minimo dubbio mi sarebbe sorto e invece non è mai accaduto. non ho mai pensato che lo fosse. Zero, non ho mai avuto dubbi su di lui".

Al Grande Fratello vivono solo di gossip e inventano, dicono cose assurde e prive di fondamento. Ma poi lei cosa ne sa? Loro due non hanno nemmeno condiviso l’esperienza di convivenza nella Casa. Quando Enzo Paolo è uscito dal reality a novembre, lei non era ancora entrata in gioco. Si sono solo incrociati, successivamente, quando lui ha fatto qualche sporadica incursione nella Casa per insegnare i balletti ai concorrenti. Forse lei pensa che i coreografi abbiano tendenze omosessuali? Siamo nel 2025! Se fosse così, stiamo facendo almeno mille passi indietro.

Russo ha poi parlato del loro rapporto, che rimane solido anche dopo anni: "Cambia e si evolve nel tempo, ovviamente. Altrimenti finirebbe per essere ripetitiva e la noia non può che far male a un rapporto di coppia. Credo che il nostro segreto consista nel giusto mix di passione, simpatia e rispetto. Non farei mai nulla che potesse dare fastidio al mio Enzo Paolo e lo stesso vale per lui. Noi due siamo complici nel divertimento e nella vita, sappiamo apprezzare le cose più semplici. E sono proprio queste a regalarci la felicità”.