video suggerito

Tommaso Franchi contro Zeudi Di Palma: “In mezzo tra me e Mariavittoria, strumentalizza la sua sessualità” Tommaso Franchi dopo la pace con Mariavittoria Minghetti nella casa del GF, ha accusato Zeudi Di Palma di “strumentalizzare la sua sessualità”. “Sta sempre in mezzo, ci sguazza in queste cose”, le parole. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

221 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli equilibri nella casa del Grande Fratello sono scoppiati ancora una volta e non per la rottura degli Shailenzo. Stavolta la coppia al centro della discussione è quella formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Ieri hanno fatto chiacchierare la casa per via di alcune gelosie nei confronti di Zeudi Di Palma. Mariavittoria, stando al racconto del concorrente, si era detta gelosa dell'ex Miss: lui però si sarebbe indispettito perché, dopo il loro confronto, le due si sono fatte un bagno in vasca insieme. Dopo il chiarimento con la fidanzata, Tommaso ha mosso alcune accuse contro la Di Palma, eletta come terza finalista del programma.

Le parole di Tommaso Franchi contro Zeudi Di Palma

Ieri sera, nel letto con Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi ha attaccato Zeudi Di Palma accusandola di "strumentalizzare la sua sessualità": "In puntata andrò contro la finalista, non me ne frega niente. Porto avanti la mia teoria. Lo fa inconsciamente, ma lo fa. Strumentalizza la sua sessualità", le parole che hanno trovato d'accordo la fidanzata.

Già nel pomeriggio Tommaso chiacchierava della vicenda con Helena Prestes, che con Zeudi ha avuto un flirt prima di innamorarsi di Javier Martinez: "Ci sguazza in queste cose. Ognuno è libero di fare quello che gli pare. Si mette sempre in mezzo, è brava a fare questo", le parole.

La modella brasiliana ha così continuato indispettita: "Ha fatto un Grande Fratello prendendo gli altri in giro. Può essere bi(sessuale, ndr), o quello che sia, ma a me non mi prendi in giro. Fa la ragazzina. Ora prende in giro anche voi. Ma cosa stiamo facendo?".

La pace dei Tommavi

Dopo lo scontro di due sere fa, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti hanno chiarito ieri pomeriggio. "Io non voglio arrivare al punto che tu mi dici ‘ti lascio, non ti voglio più vedere', non voglio che risucceda questo" ha spiegato il concorrente alla fidanzata, invitandola a non mettere in dubbio la relazione per mancanza di fiducia. La Minghetti ha fatto notare come Tommaso spesso usi alcune gelosie, da lei confidate in precedenza, come arma. "In quel modo mi ferisci, perchè tiri fuori delle cose che io ti ho detto in un momento di insicurezza, di paura, legate a un discorso", le parole. Dopo la conversazione, si sono stretti in un abbraccio chiarificatore.