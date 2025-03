video suggerito

Al GF Mariavittoria lascia Tommaso Franchi: “Sono gelosa di Zeudi. Non mi fido e non ti perdono” Mariavittoria Minghetti ha lasciato Tommaso Franchi nella casa del Grande Fratello. A scatenare il tutto un bagno che la coinquilina ha fatto con Zeudi Di Palma, che ha infastidito il fidanzato. Ma anche la stessa Mariavittoria si è detta gelosa della vicinanza del compagno all’ex Miss Italia, tanto da non fidarsi più di lui. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mariavittoria Minghetti ha lasciato Tommaso Franchi. Nella casa del Grande Fratello, la ragazza ha deciso di mettere un punto alla sua storia d'amore con il coinquilino per via della sua vicinanza a Zeudi Di Palma. In realtà, poco prima, era stata la stessa Mariavittoria a infastidire il fidanzato perché aveva fatto un bagno insieme all'ex miss Italia.

Mariavittoria fa il bagno con Zeudi ed Helena, la reazione di Tommaso

Mariavittoria al Grande Fratello ha passato una serata con alcune inquiline. Come si vede nei video che circolano su X, nella sera del 15 marzo, la ragazza ha fatto il bagno in costume con Zeudi e Helena nella vasca, ridendo e scherzando con loro.

Dopo aver saputo come ha passato la serata la fidanzata, Tommaso si è sfogato con Shaila Gatta e alcuni compagni in giardino. Il ragazzo è geloso di Mariavittoria e infastidito per il suo comportamento: "Prima tutti amici e poi. Mi infastidisco per una cosa, perché Mavi si fa la vasca con Zeudi. Anche perché a lei piacciono le donne". A preoccuparlo anche il fatto che l'ex Miss Italia nella casa abbia parlato della sua sessualità, dichiarandosi apertamente bisessuale.

Mariavittoria ha lasciato Tommaso, le motivazioni

La sera stessa, Mariavittoria e Tommaso si sono trovati a letto a discutere dell'accaduto e la ragazza ha deciso di mettere un punto alla loro relazione. "Mi ha detto che sono finto e non la tutelo", ha spiegato il ragazzo a Helena il giorno dopo. Una delle motivazioni è la gelosia di Mariavittoria per la vicinanza di Tommaso a Zeudi. "Mi aveva detto una cosa a letto, cioè ‘non farmi ingelosire con Zeudi'. Io l'ho ripetuto ad alta voce e per questo motivo mi ha lasciato", ha spiegato il ragazzo. In cucina è arrivata poi Mariavittoria, che ha commentato: "Non ne voglio proprio parlare. È un valido motivo dopo la 25esima volta che fa la stessa cosa. Sono gelosa. È partito tutto dalla doccia".

Il confronto senza soluzione tra i due

Sempre in mattinata, i due hanno poi deciso di confrontarsi. "Mi hai lasciato, mi hai detto che non mi vuoi più vedere e parlare", ha detto Tommaso. "Ero arrabbiata, scusami, non è vero che non ti voglio più vedere", ha risposto Mariavittoria. "Accetto le tue scuse. Quindi ti posso dare un bacio?", ha chiesto il coinquilino. Ma la ragazza ha precisato: "Ti scuso non significa che ti perdono. È la quindicesima volta che fai la stessa cosa, non mi fido di te". E ha aggiunto: "Ti sei innervosito per la doccia con Zeudi, come è possibile?". "Se tu mi lasci, allora non è amore", ha replicato Tommaso alzandosi e andando via.