Helena Prestes sbotta contro Zeudi Di Palma al GF: "Sei tu a essere confusa, non il tuo orientamento sessuale" Dopo un aereo ricevuto da Zeudi Di Palma al Grande Fratello, che recita il messaggio "La sessualità non è confusione", in riferimento ad alcune discussioni passate con Helena Prestes, la modella brasiliana è sbottata contro l'inquilina, accusandola di usare il suo orientamento sessuale per attirare il consenso del pubblico. La reazione dell'ex Miss Italia.

A cura di Sara Leombruno

Al Grande Fratello, la sessualità di Zeudi di Palma è finita al centro di una discussione con Helena Prestes. Tutto è nato dopo un aereo che è stato inviato all'ex Miss Italia, che recitava: "La sessualità non è confusione". La brasiliana, sentendosi chiamata in causa, ha chiesto all'inquilina di poter avere un confronto sull'argomento, ma tutto è degenerato in un litigio acceso, nel quale è intervenuto anche Tommaso Franchi: “Ci sguazza, strumentalizza il suo orientamento”, le pesanti accuse del toscano.

Lo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma

Lo scontro nasce da un'affermazione che Helena fece in passato su Zeudi: "Lei deve capire bene cosa vuole perché fa molta confusione. Prima vuole me, poi Javier. Secondo me tu e tante donne con la vostra scelta sessuale dovete comportarvi meglio", disse, riferendosi al fatto che l'inquilina fosse apparsa più volte confusa in merito al loro legame. La dichiarazione non deve essere stata apprezzata in modo particolare da alcune fan dell'ex Miss Italia che, in risposta, le hanno inviato un aereo con tanto di messaggio: "La sessualità non è confusione".

Una volta letto il messaggio sull'aereo, Zeudi ha ringraziato i supporter per averla capita, ma Helena è sbottata contro la coinquilina, chiarendo il suo punto di vista: "Io non ho mai detto che lei è confusa perché non è etero, parlavo della situazione personale, del fatto che prima diceva che voleva me e poi diceva che le piaceva Javier", ha detto. Per poi aggiungere:"Che mi importa della tua sessualità. Se fai così, giochi basso, sei bassa, e fai del male alle altre persone".

L'accusa di Tommaso Franchi

Nel corso della discussione, è intervenuto anche Tommaso Franchi, che ha spiegato il suo punto di vista: secondo lui, l'ex Miss Italia userebbe il suo orientamento sessuale con avere consensi. Helena ha detto: “Lei ci sguazza in queste cose. Ha fatto un Grande Fratello ridicolo, te lo dico anche io adesso. E poi lei si mette sempre in mezzo. È brava a fare quello". Il toscano, quindi, ha aggiunto: "Lei è una grande giocatrice non me ne frega niente, io domani vado contro la finalista. Ora lo dico, strumentalizza il suo orientamento".