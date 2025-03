video suggerito

GF, Tommaso contro Zeudi: "Mi sono ingelosito perché si è avvicinata a Mariavittoria. È una gran giocatrice" Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 17 marzo, Tommaso e Mariavittoria commentano la crisi che stanno affrontando. Ad accendere la tensione tra i due, la gelosia del gieffino per la vicinanza tra Mariavittoria e Zeudi.

Sono passati sei mesi dall'inizio del Grande Fratello, ad annunciarlo è Alfonso Signorini in aperture della puntata di lunedì 17 marzo del reality show. Il conduttore poi, chiama Tommaso e Mariavittoria per un confronto. Ai concorrenti viene chiesto conto della loro relazione, fatta di alta e bassi, e che sta attraversando una crisi profonda. "Siamo abituati al vostro tira e molla, ma è successo qualcosa che ci ha fatto pensare che tra di voi ci sia una crisi" commenta Signorini riferendosi alla vicinanza tra Maria Vittoria e Zeudi.

Mariavittoria e Tommaso in crisi, lei sbotta: "Falso e cattivo"

Ad accendere la tensione tra Mariavittoria e Tommaso è stato un gesto della ragazza. Quest'ultima durante i festeggiamenti per il traguardo dei sei mesi dall'inizio del reality ha scherzato con Zeudi, finendo in vasca insieme a lei. Anche se tra le due non c'è stato nulla di sentimentale, la scena ha scatenato una forte reazione in Tommaso: "Mavi mi ha chiesto di non farla ingelosire ma lei lo ha fatto con me. È stato un piccolo fastidio vederle fare una vasca insieme". Le varie clip che vengono proiettate in studio, poi, mostrano i loro litigi e le accuse di Tommaso: "Mi hai usato dal primo giorno, hai fatto di me quello che volevi. Sei falsa". Poi quelle di Mariavittoria: "Tu sei falso. Se dovessi dire tutto quello che mi dici sotto le coperte io ti potrei smer*are. Quello che hai detto di Shaila, di Lorenzo. Giglio, Chiara".

Tommaso su Zeudi: "È brava a mettersi in mezzo"

"Quando io e Tommaso litighiamo mi sembra di avere davanti un nemico, sembra sempre che mi voglia infangare. Non mi sento vicina a lui" spiega Mariavittoria. Poi, alla domanda di Alfonso Signorini su cosa le abbia rivelato, risponde: "Non è che mi abbia detto chissà qualche segreto. Ma è logico che in una coppia si fanno certe riflessioni. Quando litighiamo lui usa le cose che gli dico contro di me, io non mi sono mai permessa". Immediata la risposta del gieffino: "Non è vero che rivelo le confidenze. È solo perché ho il microfono addosso". Il conduttore, poi, chiede cosa gli abbia dato fastidio della vicinanza tra Mariavittoria e Zeudi: "Prima è uscito un video in cui Zeudi diceva se non sapeva se avvicinarsi a me o a Mavi. Poi è uscita la bomba che a Mavi piacessero le ragazze, ma non è vero. Sotto le coperte mi disse che non voleva alimentare questo fuoco di paglia". Mariavittoria, però, interviene: "Non nego la possibilità che mi possa piacere una donna, ma non provo attrazione per Zeudi". Tommaso, però, è irremovibile. In una clip si sente il gieffino dire: "Zeudi è brava a mettersi in mezzo. È una grande giocatrice. Domani lancio la bomba in puntata". Immancabile la replica dell'ex Miss Italia:

Sono entrata vestita nella vasca per non creare problemi. Non devo giustificarmi. È follia. Perché Tommaso non me le dice in faccia queste cose? Dici davanti a tutta l'Italia che sto creando una dinamica. La bomba è screditare me per emergere? Io non mi voglio mettere tra di voi. Non voglio farvi sentire gelosi o altro.