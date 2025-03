Bianca Guaccero: “Ho 44 anni, ma vorrei costruire una nuova vita con Giovanni Pernice”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Bianca Guaccero è stato ospite di Verissimo oggi, domenica 23 marzo, per ripercorrere il suo successo e commentare il momento d'oro che sta vivendo. Oltre la gloria, Ballando con le stelle le ha regalato anche l'amore. Oggi è felicemente fidanzata con Giovanni Pernice, conosciuto grazie al talent show: "Devo ancora realizzare tutte le cose meravigliose che mi sono successe. Ho ricevuto tanto, lo ricorderò a lungo. Ho incontrato casualmente Giovanni, oltre ad essere stato uno straordinario maestro di ballo, ha tirato fuori tutto ciò che poteva. Motivatore, ha capito come sono. Con lui non posso fingere, mi fa evolvere, crescere umanamente. Questa cosa è importante" ha rivelato a Silvia Toffanin.

L'intervista di Bianca Guaccero a Verissimo

"Da piccola ero timida, passavo tante ore in camera. Ascoltavo la radio, poi creavo programmi radiofonici con tutte le voci. Passavo ore e ore così. Mi piace intrattenere le persone, mia mamma mi portò a un provino per un film. Da lì presi il treno che mi ha portato fino ad oggi" ha raccontato Bianca Guaccero ricordando i suoi primi inizi nel mondo della tv. Soffrì di attacchi di panico: "Era una sfida tutti i giorni. In quella circostanza capii che l'istinto di sopravvivenza mi avrebbe aiutato a superarli, trovai la forza dentro di me. Volevo inseguire le cose belle. Il primo film mi salvò la vita, così trovai una forma a quella emotività". I genitori l'hanno aiutata a inseguire i suoi sogni: "Devo tutto a loro, mia madre mi ha sempre seguita. I miei stanno insieme da 60 anni, da quando avevano 18 anni, oggi ne hanno 80. Papà ha vissuto gli ultimi anni difficili. Mi hanno fatta crescere. E' stata l'esperienza più difficile della mia vita ma mi ha restituito forza e il coraggio" – ha raccontato – "Nel momento in cui si è ammalato, non sapevamo se si sarebbe ripreso, ho iniziato a dirgli "ti amo". Credo che questa sia stata la cura. Lui sentiva".

L'amore con Giovanni Pernice e il sogno di costruire una famiglia

"Ogni cosa è un passaggio importante, merita rispetto. Lui non vuole sostituire il papà, è molto rispettoso. Lei è divertita da lui, sono simili caratterialmente. Gli lascio costruire il loro rapporto" ha raccontato Bianca Guaccero parlando del rapporto tra il fidanzato Giovanni Pernice e sua figlia. Sull'amore che prova per il ballerino ha aggiunto: "Incontrarlo è stato un sogno. Sorridiamo tanto insieme, ho capito quanto è importante essere se stessi in una coppia. Voglio renderlo felice cercando di non portare nel rapporto le mie paure, ciò che mi ha fatto soffrire. Voglio che sorrida, mi piacerebbe costruire una nuova vita con lui. Ho 44 anni, ma non bisogna mai smettere di sognare".