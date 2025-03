video suggerito

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti insieme da 21 anni: "Al GF dissi subito che sarebbe stata la donna della mia vita" Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti si raccontano parlando del loro amore nato al Grande Fratello 21 anni e che dura ancora adesso.

A cura di Ilaria Costabile

Ventuno anni fa, Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti varcavano le porte della casa del Grande Fratello nel 2004 e, senza saperlo, avrebbero dato inizio ad una storia d'amore tra le più note del programma, ma soprattutto che va avanti ancora oggi. I due ricordano i primi momenti insieme nel reality di Canale 5 e si dicono fortunati per tutto quello che hanno costruito in questi due decenni insieme, a partire dai loro figli: Matilda di 17 anni e Tancredi di 12.

L'amore di Ascanio e Katia nato 21 anni fa al GF

In pochi avrebbero scommesso che una storia d'amore nata sotto le telecamere, sarebbe durata così a lungo, eppure Ascanio Pacelli, a Tv Sorrisi e Canzoni, racconta di aver capito subito che sarebbe stata una cosa diversa: "Già. Ma io ricordo di aver sentenziato subito in confessionale: “So che Katia potrebbe essere la donna della mia vita". Anche Katia, però, ricorda quel periodo con grande gioia, perché le ha permesso di costruire la sua vita di oggi:

Io ho un ricordo bellissimo del “GF”: è stata un’esperienza stupenda, ho conosciuto mio marito, mi sono sposata, ho due splendidi figli, una vita matrimoniale bellissima. Se non ci fosse stato il “GF”, io, che vengo da Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio, e Ascanio, che viveva a Roma, non ci saremmo mai conosciuti.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli al Grande Fratello 2004

La differenza con l'amore a The Golden Bachelor

Dopo tante esperienze in tv, Ascanio Pacelli è il conduttore di The Golden Bachelor, programma su Real Time dove l'obiettivo è trovare l'anima gemella, ovviamente anche qui con le telecamere attorno, ma l'ex gieffino sottolinea come l'esperienza da lui vissuta e quella che andranno a vivere i protagonisti del programma siano diverse:

Le nostre erano fisse 24 ore su 24, mentre “The golden bachelor” è un programma che viene montato e forse lì le senti di più, ne sei cosciente. Le telecamere non mi hanno condizionato minimamente. Cosa fai di diverso rispetto a quello che fai normalmente quando conosci una persona?

Secondo Pacelli, infatti, il rapporto con Katia si è consolidato perché si sono conosciuti senza forzature e senza provare ad essere migliori: "Forse è proprio questo che ha funzionato per me e Katia, conosci una persona al contrario: la vedi la mattina quando si sveglia, ne conosci subito i difetti, discuti più facilmente… Quando esci, scopri solo cose belle".

La prima impressione reciproca al Grande Fratello

La loro conoscenza non è stata immediata e, infatti, non si può dire sia stato un colpo di fulmine. "Io sono entrata nella Casa all’inizio della prima puntata, mentre lui è arrivato alla fine della serata. Non l’ho notato subito" dice Katia, mentre Ascanio ricorda un episodio avvenuto la prima notte nel reality:

Quando sono entrato in Casa eravamo uno in più rispetto ai letti disponibili. Ho detto: “Nessun problema, dormo sul divano, basta che mi lasciate riposare”. Avevo messo la mascherina sugli occhi perché in salone non spegnevano mai la luce. Alle 3 di notte lei è venuta in salone con altri a fare casino. Io non ho detto una parola, ho tirato su la mascherina e l’ho fulminata con lo sguardo.

Insomma, un inizio non idilliaco, ma il tempo è stato utile per far comprendere loro cosa poteva essere interessante dell'altro: "Ho iniziato a notarla per la sua fisicità, per come si poneva, aveva qualcosa che mi attraeva. E giorno dopo giorno ero sempre più preso dal suo modo di essere e dalla sua meravigliosa leggerezza" racconta Ascanio, mentre Katia dal canto suo: "Ovviamente la sua bellezza e la sua fisicità sono oggettive. Ma poi mi ha colpito per la sua determinazione e poco a poco ho scoperto che mi piaceva sempre di più". Entrambi ora sono felici e sono il supporto professionale e personale l'uno dell'altra.