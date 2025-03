video suggerito

Anticipazioni Pechino Express 2025, Ivana Mrazova: "Abituata a 20 bidet al giorno, ne ho preso uno portatile" Fanpage.it ha partecipato alla conferenza stampa di Pechino Express 2025-Fino al tetto del mondo, dal 6 marzo su Sky Uno, scoprendo qualche curiosità sui viaggiatori in gara. Ivana Mrazova, in coppia con Giaele De Donà, ha svelato: "Mi piace molto l'igiene, mi sono portata un bidet portatile, anche se i miei 20 al giorno me li sognavo".

A cura di Elisabetta Murina

Giovedì 6 marzo, in prima serata su Sky e in streaming su Now, inizia la nuova edizione di Pechino Express- Fino al tetto del mondo. Nove le coppie di viaggiatori pronte a mettersi alla prova in un viaggio lungo oltre 6mila chilometri, che partirà dalle acque cristalline delle Filippine, attraverserà il nord della Thailandia e arriverà in Nepal. I concorrenti che arriveranno alla tappa finale giungeranno così ‘fino al tetto del mondo'. Alla conduzione Costantino della Gherardesca affiancato dall'inviato speciale Fru dei The Jackal. Fanpage.it ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione con tutto il cast per farsi raccontare qualche curiosità e non solo.

Costantino della Gherardesca e Fru insieme per il secondo anno

Ormai veterano della conduzione, Costantino della Gherardesca si è soffermato sulla capacità di Pechino Express di adattarsi ai cambiamenti, che sono sempre più veloci e che portano alla scoperta di paesi sempre nuovi: "Il cambiamento non sempre ha un'accezione negativa ed è sempre bello vederlo viaggiando".

Al suo fianco anche quest'anno l'inviato Fru, che ha scherzato sul loro rapporto: "Ormai siamo amanti consolidati. Approfittiamo di questo viaggio con una luna di miele lontano dalle nostre compagne". E sul programma: "Tornare a Pechino è sempre bello, è un grande orgoglio e sono un fan di questo progetto". "Quando parliamo di Pechino siamo tutti felici, è un programma a cui tutti vogliono partecipare. Non è solo un viaggio fisico ma anche umano. Chi lo fa scopre aspetti di se stesso che non conosceva", ha aggiunto Antonella D'Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia.

"Pechino Express ha rafforzato il nostro rapporto"

Il cast di Pechino Express 2025 è composto da 8 coppie, al cui interno ci sono coniugi, compagni di lavoro, amici di lunga data. È il caso dei Medagliati, inseparabili dal quasi 30 anni, come ha raccontato Yuri Chechi: "Ci conosciamo dal 1996, non avrei potuto fare questa esperienza se non con Antonio. Ci lega un'amicizia profonda e vera, è la persona giusta per supportarmi e sopportarmi". "Avevo paura di lui, che si arrabbiasse con me perché abbiamo sempre gareggiato contro", ha scherzato Antonio Rossi, campione di canoa. Per i Cineasti l'avventura nel programma è stata un modo per rafforzare il loro rapporto, come ha spiegato con ironia Nathalie Guetta: "Abbiamo fatto tutto insieme tranne sesso. Approfitto per riproporre la mia candidatura in un ambiente più specificatamente sessuale. È un'avventura che si presta anche a questo".

I Cineasti e Le Sorelle

E anche Le Sorelle (Deborah e Samantha Togni) sono d'accordo: "Da sorelle si affronta con più leggerezza anche l'imbarazzo, è stata una bella opportunità per trovarci e vivere un'esperienza che rimarrà per tutta la vita". Gli Estetici non hanno rinunciato alle loro abitudini nemmeno in viaggio, ha scherzato Giulio Berruti: "Abbiamo usato i miei prodotti di skincare, ci siamo sempre divertiti". I Magici, Joy e Checco Lillo, non hanno rinunciato alla magia: "Siamo partiti con la consapevolezza che potevamo usare la magia per farci dare passaggi, però poi abbiamo corso così tanto che non c'è stato neanche il tempo".

Coppie nella vita e a Pechino Express: Complici, Spettacolari e Primi Ballerini

Per alcune coppie Pechino Express è stato un modo per mettere alla prova anche la complicità e l'amore nella vita di tutti giorni, come nel caso di Dolcenera e Gigi Campanile, insieme da quasi 30 anni: "Avevamo bisogno di uno scossone nella coppia. Nei primi 10 anni insieme inizi a scambiarti i pregi, alla soglia dei 30 ti sei scambiato anche i difetti". È stata la cantante a convincere il compagno, anche suo manager, che ha spiegato: "Pechino ci ha destrutturato e ricostruito come coppia, tutto quello che succede lo puoi applicare alla vita di tutti i giorni".

"L'intesa si è rafforzata molto, mi ha dimostrato quello che già conoscevo di lei", ha spiegato invece Gianluca ‘Scintilla' Fubelli, in coppia con la moglie Federica Camba. "Avevamo paura di litigare tanto, così ci siamo dati una regola: quello che succede a Pechino rimane a Pechino", ha fatto eco lei. Di questa idea anche i Primi Ballerini, Virna Toppi e Nicola Del Freo, partiti con tanta paura per il loro matrimonio ma tornati con più consapevolezza: "Avevo paura di partire sposata e tornare divorziate, invece la nostra coppia ne è uscita rafforzata".

Ivana Mrazova de Le Atlantiche: "A Pechino con un bidet portatile"

Ivana Mrazova e Giaele De Donà (Le Atlantiche) sono la coppia che più di tutte ha avuto difficoltà nell'adattarsi al viaggio on the road di Pechino Express. In particolare, la modella ceca, ex concorrente del Grande Fratello Vip, aveva raccontato di essere molto attenta all'igiene e di farsi 20 bidet al giorno. Fanpage.it le ha chiesto come gestirà questo aspetto in un contesto decisamente fuori dalla sua comfort zone: "Lì me li potevo sognare 20 bidet al giorno (ride, ndr), nonostante mi sia portata un bidet portatile, molto comodo. Mi piace molto l'igiene, sono un po' esagerata. La mia più grande paura era proprio questa, cioè ‘dove mi laverò? Con che cosa?'.

Fanpage.it ha chiesto anche a entrambe se, venendo dal mondo dei reality come già la coppia Italia-Argentina lo scorso anno, abbiano vissuto pregiudizi nella gara e non solo. A rispondere Giaele: "È vero che abbiamo fatto diversi reality, ma completamente diversi, questo è un'altra cosa. Non ho trovato pregiudizi in questo senso, anzi, posso dire che tra tutti quelli che ho fatto Pechino è stato sicuramente il più significativo".