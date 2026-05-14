Chi ha vinto Pechino Express 2026: la coppia che ha trionfato in Giappone

I Raccomandati, Chanel Totti e Filippo Laurino, hanno vinto Pechino Express 2026, saltando per primi sul Tappeto Rosso a Kyoto. Al secondo posto Le Dj e al terzo I Veloci. La finale è andata in onda giovedì 14 maggio su SkyUno.

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La coppia de I Raccomandati, Chanel Totti e Filippo Laurino, sono i vincitori di Pechino Express 2026. La finale è andata in onda giovedì 14 maggio in prima serata su Sky Uno. Al secondo posto le Dj (Jo Squillo e Michelle Masullo), mentre al terzo I Veloci (Fiona May e Patrick). Dopo oltre 5mila chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone, il viaggio dei concorrenti si è concluso nella città di Kyoto. A guidarli Costantino della Gherardesca. "Abbiamo dimostrato che nella vita possiamo cavarcela con le nostre gambe e la nostra testa, non ci servono aiuti", hanno detto i neo vincitori.

Chi ha vinto Pechino Express 2026

I Raccomandati sono i vincitori di Pechino Express 2026. Nella città di Kyoto, in cui è stato posizionato il tappeto rosso finale, Chanel Totti e Filippo Laurino hanno tagliato per primi il traguardo. La corsa finale è stata contro le Dj prima con il ‘tiro con l'arco giapponese', poi alla ricerca della geisha nel quartiere di Gion. Le due coppie pensavano di aver trovato il tappeto rosso finale al Thousand Tori Gates, ma è stata solo un'illusione. "Siamo arrivate fino a qua, c'è un po' di rammarico e tristezza, eravamo veramente vicine", hanno detto le Dj dopo aver scoperto il risultato finale.

Cosa è successo nella finale

Nella puntata finale di Pechino Express 2026, le tre coppie ancora in gara hanno percorso 167 chilometri da Nara a Kyoto, passando per la suggestiva città di Osaka. Qui è collocato il Libro Rosso, che a firmare per prime sono state le DJ, ottenendo così il pass per la finalissima. Dopo aver cercato alloggio per la notte, i Raccomandati e i Veloci si sono giocati il secondo posto la corsa finale, tra sake e passaggi più complicati del previsto. A qualificarsi sono stati Chanel Totti e Filippo Laurino, nell'ultimissima tappa della gara che poi li ha portati dritti alla vittoria.