Grazia Di Michele: “Per un problema al cuore non ho potuto fare tante cose. Con mio padre rapporto difficile”

Grazia Di Michele è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 22 marzo. La cantante, per anni insegnante nella scuola di Amici, parla di un problema di salute che l'ha colpita da giovane e del rapporto con la sua famiglia.

Grazia Di Michele: "Per un problema al cuore ho chiuso con lo sport"

Grazia Di Michele racconta che da giovane aveva iniziato a seguire lezioni di ballo: "Un problema al cuore mi ha fatto smettere di fare sport, ballare, non potevo fare la vita che facevo da bambina". A salvarla fu la musica: "Anche quando ballavo ascoltavo il maestro al pianoforte, il colpo di fulmine è scattato subito. Ero molto affascinata dalla musica". Suo fratello le regalò la sua prima chitarra: "Ho iniziato a suonare e ho capito come dare una svolta alla vita dopo un momento drammatico".

Grazia Di Michele: "Mio padre non voleva che seguissi la strada della musica"

Grazia Di Michele descrive i suoi genitori come "molto particolari": "Ci hanno resi autonomi, ma quando ho deciso di seguire questa passione è subentrata la paura". Spiega che negli anni in cui ha lavorato ad Amici si è sempre stupita di quanto a volte i genitori degli alunni fossero quasi più gasati dei figli stessi. "Pensavo a quanto invece fosse stato difficile per me – continua Di Michele – La paura che un figlio possa illudersi ti fa essere rigido, mio padre mi vedeva come pazza. Avrebbe voluto una figlia sistemata". Le cose tra lei e suo padre non sono andate sempre bene: "Per molto tempo abbiamo avuto un rapporto difficile. Gli ho scritto una canzone, volevo vedere se la musica ci avrebbe riavvicinato. Con quel brano sono andata a Sanremo e lui mi ha tolto il salute. Poi le cose si sistemarono". Partecipò a un Festival quando era incinta di suo figlio Emanuele: "Eravamo in tre su quel palco, c'era anche Rossana Casale". Descrive il legame con suo figlio molto forte e si commuove leggendo la lettera che gli ha scritto.