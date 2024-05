Grazia Di Michele: “Sarah Toscano non ha molto da dire, è acerba. Amici? Mai sentito nostalgia”

video suggerito

Grazia Di Michele è stata insegnante della scuola di Amici per tredici anni. Oggi continua ad avere una vita intensa, che non le permette di avere nostalgia del passato.

A cura di Daniela Seclì

Grazia Di Michele è tornata a parlare di Amici. Ha fatto parte del cast del talent di Maria De Filippi per tredici anni, lasciando il programma nel 2015. È di certo una delle insegnanti più rappresentative della storia della trasmissione. In un'intervista rilasciata a Massimo Galanto per TvBlog, ha detto la sua sulla vincitrice di Amici Sarah Toscano e su come è cambiato il programma negli anni.

Amici, Grazia Di Michele commenta la vittoria di Sarah Toscano

Sarah Toscano è la vincitrice di Amici. La cantante, tuttavia, non sembra avere colpito particolarmente Grazia Di Michele. Quest'ultima ritiene che l'ex allieva del talent di Maria De Filippi non abbia ancora raggiunto la giusta maturità artistica:

È una ragazza che non ha molto da dire. È acerba, è in formazione. Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che "Sì, ce la posso fare". Un bel bigliettino da visita per i casting. Chi mi piace? Holden. Ha delle carte.

Non sente nostalgia del talent di Maria De Filippi

Grazia Di Michele conduce una vita intensa. È direttrice artistica del Festival Effetto Venezia. Il 31 maggio uscirà il suo nuovo progetto artistico, quattro vinili 33 giri che ripropongono 50 canzoni d'autore: "Un cofanetto con 50 brani jazz". Non sente la nostalgia del suo passato ad Amici. Una volta rinunciato al programma, ha impiegato il tempo libero dedicandosi ad altri interessi e progetti:

Non mi sono mai proposta e la redazione non mi ha mai contattato. Ci siamo lasciati serenamente, senza avvocati. Dopo Amici ho fatto tante cose, ho scritto libri, lavorato in teatro, viaggiato. Il programma ti assorbe tempo ed energie. Non ho mai sentito nostalgia e il bisogno di riavvicinamento. Il momento in cui ho fatto Amici non c’è più. Ora sono in altre faccende affaccendata.