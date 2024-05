Serale di Amici 2024, chi sarà il vincitore nella finale

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

La finale di Amici 2024 si conclude con l’elezione del vincitore che arriverà al termine della puntata di sabato 18 maggio. In studio i coach di canto e ballo Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro, Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, io giornalisti che compongono la giuria di qualità e i giurati Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. L’attenzione è però per i protagonisti della finale. A cominciare la gara, come comunicato dalla conduttrice Maria De Filippi, sono i protagonisti del circuito canto: Sarah, Petit, Mida e Holden che sono i primi a sfidarsi tra loro. Toccherà successivamente alla sfida tra i ballerini Marisol e Dustin.

Chi ha vinto la prima sfida: Mida è il primo eliminato

Dopo le prime esibizioni dei protagonisti del circuito canto, la prima a continuare la gara è Sarah che prosegue la sua corsa verso la finale. Anche holden può continuare la sua corsa verso la finale. In bilico restano Petit e Mida ed è quest’ultimo il primo a essere eliminato. Maria De Filippi: “È una settimana che Mida dice che sarebbe uscito esattamente in questo momento. Aveva ragione”. Lorella Cuccarini: “Io sono convinta che tu abbia la possibilità di avere successo anche a livello internazionale. Raramente ho visto persone più determinate di te”. Mida ringrazia i presenti e lascia lo studio. Sio riapre il televoto e si continua la sfida con il circuito canto.

Holden è il secondo allievo eliminato

Holden è stato il secondo allievo a essere eliminato durante la finale. A proseguire la corsa verso la vittoria sono Petit e Sarah. Maria De Filippi ha fatto i suoi complimenti all'artista: "Mi mancherai, sei molto bravo".

Cosa è successo nella finale del 18 maggio 2024

Nel corso della finale di Amici 2024, il primo allievo a essere eliminato è stato Mida. Con 4 cantanti in gioco, sono i protagonisti del circuito di canto a esibirsi per primi. Dopo l’eliminazione di Mida, il televoto viene riaperto e i concorrenti proseguono la sfida tra loro fino alla seconda eliminazione. Il secondo a essere eliminato è Holden. Si riapre il televoto: adesso ballerini e cantanti si sfideranno tra loro. Proseguirà solo uno per la danza e uno per il ballo. I quattro finalisti scelgono di non vedere il risultato parziale del televoto, nonostante le insistente dei professori presenti in studio. Il primo televoto chiuso è quello tra Marisol e Dustin che ricevono i complimenti dell'intero comparto tecnico formato dai giornalisti di settore. Entrambi vengono celebrati come due eccellenze della danza.