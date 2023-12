Lorenzo Tano si è trasferito a casa di Lucrezia Lando: “Si sta meglio che in hotel” Ospiti in tv da Caterina Balivo la coppia di Ballando con le stelle ha raccontato che tra loro procede tutto a gonfie vele, sia in pista che fuori. Lorenzo Tano conferma infatti di aver lasciato l’albergo in cui alloggiano i concorrenti, per trasferirsi a casa della ballerina.

A cura di Giulia Turco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sarebbe una sintonia innegabile tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, che si sono presentati come la prima coppia formatasi in pista a Ballando con le Stelle. I due hanno ammesso sin da subito un interesse, che a quanto pare negli ultimi tempi si sarebbe evoluto, al punto che Tano si sarebbe già trasferito a casa della ballerina.

La confessione sulla convivenza

Ospiti in tv a La volta buona con Caterina Balivo, su Rai 2, la coppia reduce dalla gara di Ballando con le stelle ha raccontato che tra loro procede tutto a gonfie vele. Stando alle parole di Rossella Erra, opinionista del programma che già li aveva pizzicati in atteggiamenti affettuosi fuori dagli studi, Lorenzo Tano avrebbe lasciato la stanza di albergo in cui alloggiano i concorrenti, per trasferirsi a casa della ballerina originaria di Bassano Del Grappa. “Si sta meglio che in hotel”, ha confermato lui, con un sorriso imbarazzato. Insomma una convivenza a caldo che lascia ben sperare. Lorenzo e Lucrezia hanno trovato un’alchimia vincente e a quanto pare piacciono anche parecchio al pubblico, che li ha premiato portandoli avanti con la gara, che ormai si appresta al finale.

La conferma della loro relazione

È bastato poco tempo perché i due arrivassero a confermare di avere una frequentazione speciale in corso. “Se mi piace? Sì, in realtà perché no? L’ho già baciata sì, è successo”, ha raccontato già un mese prima a Caterina Balivo il concorrente, che vive a Budapest con la sua famiglia e che già sogna di portare Lucrezia con sé in Ungheria. “Lucrezia è fantastica devo dire, di lei mi ha colpito la sua sincerità, è molto vera. Non mi aspettavo di trovare una persona così in questo mondo, per me è un respiro di aria fresca”, ha ammesso. D’altronde sia Rossella Erra che Simona Izzo avevano confermato di aver pizzicato i due ragazzi mentre si baciavano fuori dagli studi. “Avrò fatto anche violazione della privacy, ma quando io vedo le persone felici non mi trattengo e non riesco”, aveva detto l’opinionista.