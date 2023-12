Rocco Siffredi in lacrime per il figlio Lorenzo: “Gli avete dato la possibilità di tornare a vivere” Rocco Siffredi cede alle lacrime durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, dopo il ballo di suo figlio Lorenzo Tano: “Il primo amore di Lorenzo, purtroppo per via del mio status, i genitori di lei non amavano molto e hanno preferito staccare il tutto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

L'ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata l'occasione di vedere Rocco Siffredi in studio. L'attore era presente in studio per l'ultimo atto del programma Rai, dove tra i concorrenti c'è anche suo figlio, Lorenzo Tano, che a Ballando con le Stelle ha trovato anche l'amore con Lucrezia Lando. Sul finire dell'esibizione dei due, le telecamere hanno indugiato su Siffredi, visibilmente in lacrime.

La confessione di Rocco Siffredi a Ballando con le Stelle

Rocco Siffredi è stato quindi chiamato sul palco per dare voce a quell'emozione. Con la voce rotta dal pianto Siffredi ha raccontato un retroscena particolare: "Voglio ringraziare tutti voi, avete dato una possibilità a noi e soprattutto a lui, di tornare a vivere. Io, sua madre, sappiamo, tante cose di vita, io personalmente mi sento un pelino responsabile per via del mio lavoro". Quindi ha aggiunto:

Spero che il loro amore faccia completamente dimenticare il primo amore di Lorenzo, purtroppo per via del mio status, i genitori di lei non amavano molto e hanno preferito staccare il tutto. Lui ha sofferto talmente tanto che eravamo tutti molto preoccupati. Per me vederlo qui…

Il chiarimento di Lorenzo: "Ho tagliato tutto con la mia ex"

Quindi il pornodivo è scoppiato in un pianto inconsolabile, per poi abbracciare suo figlio. La parole è quindi passata alla coppia, con Lucrazie Lando che, riferendosi alla loro storia, ha parlato proprio della presenza di questa ex che ha fatto molto soffrire Tano: "Questo fantasma è un po' invadente". Quindi il figlio di Siffredi ha voluto precisare che i rapporti con la sua ex compagna sono stati completamente troncati:

Io all'epoca quando ho deciso di tagliare, ho tagliato completamente, quindi adesso dovevamo tirarlo fuori per il racconto, ma per me è completamente finita.