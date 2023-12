Lucrezia Lando festeggia il compleanno, il regalo del fidanzato Lorenzo Tano la fa commuovere Il 10 dicembre Lucrezia Lando ha compiuto 25 anni. Dopo gli auguri in diretta a Ballando con le stelle, la ballerina è andata a cena con alcuni amici e ha scartato il regalo dal fidanzato Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, che l’ha fatta commuovere. I due ora vivono insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Il 10 dicembre Lucrezia Lando ha compiuto 25 anni. I primi auguri sono arrivati in diretta a Ballando con le Stelle, insieme a Giada Lini e Wanda Nara, anche loro festeggiate. La ballerina è poi andata a cena con alcuni amici e con il fidanzato Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi conosciuto nel programma, che le ha fatto un tenero regalo.

Il compleanno di Lucrezia Lando e il regalo di Lorenzo Tano

Come si vede in un video pubblicato su TikTok, Lucrezia Lando ha festeggiato i suoi 25 anni con una cena insieme ad amici e al fidanzato. La ballerina di Ballando con le stelle si è divertita insieme alle persone care e ha spento le candeline esprimendo un desiderio. Poi è arrivato il momento dei regali, in particolare di quello fatto dal suo partner di ballo e ora anche compagno di vita. Per aprirlo, la coppia ha scelto una location più intima e romantica, quella della camera da letto. Lorenzo ha pensato tutto: prima un biglietto d'auguri speciale e poi un pacco da scartare, che conteneva un paio di sandali. Lucrezia li ha subito indossati e si è commossa per il pensiero. Tra i due, l'amore procede a gonfie vele, così come la loro avventura nel programma di Milly Carlucci, dove sono ancora in gara e si avvicinano alla semifinale.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, un amore nato a Ballando con le Stelle

La storia d'amore tra Lucrezia e Lorenzo è nata nel dietro le quinte del programma. Fin da dubito, tra i due compagni di ballo, si è creata una certa complicità che con il passare dle tempo si è trasformata in qualcosa di più. Non molto tempo dopo, il concorrente aveva raccontato a Caterina Balivo di aver baciato la ballerina e di provare per lei un interesse: "Lucrezia è fantastica devo dire, di lei mi ha colpito la sua sincerità, è molto vera. Non mi aspettavo di trovare una persona così in questo mondo, per me è un respiro di aria fresca". Ora la situazione va a gonfie vele, tanto che Tano ha lasciato l'hotel dove soggiornano i concorrenti per andare a vivere con lei, originaria di Bassano del Grappa. Una convivenza improvvisa, quindi, che sta andando per il verso giusto.