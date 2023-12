Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si baciano a Ballando, Mariotto: “Si vede che sei il figlio di Rocco” Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si baciano appassionatamente a Ballando con le stelle, mostrando in diretta il sentimento che li unisce anche fuori la pista da ballo. La chiosa della loro performance entusiasma la giuria, soprattutto Mariotto.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le coppie in gara a Ballando con le stelle, c'è quella formata da Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, i due tra un ballo e l'altro si sono innamorati e non hanno nascosto il sentimento che si è venuto a creare ma, anzi, hanno fatto sfoggio di questo amore nato sulla pista. "Si vede che lui mi fa stare bene" dice la ballerina nella clip di presentazione, mentre lui: "Se mi sto impegnando lo devo a lei". La coppia durante la puntata di sabato 2 dicembre ha sorpreso la giuria con un bacio appassionato in chiusura del ballo.

I commenti dopo il bacio

"È arrivato l'amore, quello vero, meraviglioso questo ballo, è stato bellissimo" così Guillermo Mariotto ha esordito dopo la performance di modern della coppia e commentando il bacio finale ha detto: "Si vede che sei il figlio di Siffredi". Una battuta che, però, ha scaturito una riflessione diversa fatta da Selvaggia Lucarelli che, infatti, spiega che sin dall'inizio del percorso di Lorenzo i giudici pensavano che avrebbero avuto a che fare con un remake di suo padre:

Avevamo delle aspettative, perché forse abbiamo dei pregiudizi beceri, quindi magari ci aspettavamo di fare delle trasmissioni piene di doppi sensi, perché immagino che sia una cosa che ti capita sempre quando dici che sei il figlio di Rocco Siffredi. Invece tu hai fatto altro. Hai portato qui dentro l'amore romantico, hai sparigliato le carte

Lorenzo, quindi, risponde dicendo la sua: "Succede un po' di tutto, quando sanno chi sono, ma si capisce subito che sono abbastanza diverso. Se avete visto questo sentimento è perché anche papà e mamma sono molto così". Lucarelli, quindi, continua dicendo: "Sei l'esempio concreto di come l'educazione è importante e di come tu l'abbia portata qui".

Alberto Matano contesta la giuria

Poco dopo, però, è Alberto Matano a dire la sua, contestando i commenti della giuria. Il giornalista, infatti, ritiene che i giurati si soffermino su un qualcosa che non può avere la valenza di un giudizio: "Scusatemi, non ho capito una cosa però. Qui per avere un voto decente bisogna essere innamorati? Come funziona? Perché voi qui parlate di amore, sentimenti, ma quindi le coppie che non sono innamorate che fanno?". Mariotto interviene dicendo: "Ma no, perché l'amore fa vedere le cose da un'altra prospettiva".