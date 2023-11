Mariotto provoca Lorenzo Tano: “Le threesome vanno di moda, la coreografia l’ha fatta tuo padre?” Lorenzo Tano e Lucrezia Lando portano in pista una coreografia sensualissima e finiscono di nuovo nella rete delle frecciatine piccanti da parte della giuria. “Eccolo il figlio di Rocco Siffredi”, provoca Guillermo Mariotto. “Oggi quando ti ha buttata sul balcone abbiamo capito tante cose”, aggiunge Selvaggia.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando a Ballando con le stelle lasciano senza parole la giuria. È ormai cosa nota che il concorrente abbia intavolato una liason sentimentale con la ballerina e da parte della giuria non mancano le costanti frecciatine sulla loro complicità, in pista come fuori. Tano però, dal canto suo, mantiene un’impeccabile compostezza, così come la sua partner che resta riservatissima.

Le provocazioni della giuria a Lorenzo Tano

Nella puntata precedente Selvaggia Lucarelli aveva stuzzicato Lorenzo chiedendo a Lucrezia che cosa avesse lui di speciale “di cui non ci siamo accorti e che gli ha permesso di conquistare la ballerina più ambita di Ballando”. Lucrezia nel corso della clip ha replicato spiegando che Lorenzo è così come lo si vede, autentico e sincero ed è questo che gli piace davvero di lui. Insomma, la coppia scansa le frecciatine piccanti che arrivano da parte della giuria, in particolare da parte di Guillermo Mariotto, che fa continui riferimenti al padre del ragazzo Rocco Siffredi.

Non la scampano però con l’ultima puntata, dal momento che portano in pista una performance sensualissima. “Ma questa coreografia l’ha fatta tuo padre?!”, si stupisce Mariotto al termine, dopo aver visto i due sdraiarsi davanti a lui sul bancone, per esigenze di ballo. “È stato davvero sensuale, eccolo il figlio di Siffedi”, continua il giudice, davanti allo sguardo impassibile di Lorenzo, che non coglie la provocazione. “Ora che poi vanno di moda le threesome…”, conclude con un azzardo piccantissimo. “Oggi quando ti ha buttata sul balcone abbiamo capito tante cose”, aggiunge Selvaggia con riferimento a quanto chiesto la settimana prima a Lucrezia.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si frequentano

Dopo essere stati avvistati fuori dagli studi e in giro per la Capitale in atteggiamenti amorosi, i due ragazzi hanno ammesso pubblicamente che hanno una frequentazione in corso. Tra loro c’è simpatia e complicità, ma anche una sincera curiosità di conoscersi come coppia. “Sì è successo qualcosa tra noi, c’è stato un bacio”, ha ammesso il concorrente. “Lei mi piace, mi piacerebbe portarla nella mia città, a Budapest, in un posto romantico”.