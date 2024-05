Una storia nera, il film tratto dal romanzo di Antonella Lattanzi: data di uscita, cast e trama

video suggerito

Dal 16 maggio arriva al cinema il film Una storia nera, tratto dall'omonimo romanzo di Antonella Lattanzi, edito per Mondadori. Protagonisti sono Laetitia Casta e Andrea Carpenzano, per un noir in cui non manca un amore tormentato sullo sfondo.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva in sala a partire dal 16 maggio il film Una storia nera, diretto da Leonardo D'Agostini e prodotto da Groenlandia in collaborazione con Rai Cinema, con protagonisti Leatitia Casta e Andrea Carpenzano. Tratto dall'omonimo romanzo di Antonella Lattanzi, edito da Mondadori nel 2017, si presenta come noir, intrecciato ad una trama amorosa che lega personaggi ambigui, talvolta sinistri, ma allo stesso tempo affascinanti, da cui è difficile prendere le distanze.

La trama del film Una storia nera con Laetitia Casta

Il film, come anticipato, è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo della scrittrice pugliese, il cui ultimo romanzo (Cose che non si raccontano ndr.) è stato incluso anche nella dozzina del Premio Strega 2024. In Una storia nera, i protagonisti sono Vito e Carla, il cui matrimonio si è concluso dopo una lunga e tormentata storia d'amore. I due, infatti, erano follemente innamorati l'uno dell'altra, prima che subentrassero la gelosia e anche la violenza a distruggere i sentimenti che li avevano uniti. Da dopo la separazione Vito ha una nuova vita e anche Carla ha al suo fianco un nuovo compagno, ma a legarli si sono ancora i tre figli: Nicola, Rosa e Mara. Carla, nonostante la sua vita sia andata avanti, trascorre ogni giorno con la sensazione di aver evitato quella che sarebbe potuta diventare una tragedia.

A minare la sua apparente tranquillità è la richiesta della sua ultima figlia, Mara che le chiede di avere suo padre accanto il giorno del suo compleanno e per renderla felice, quindi, lei invita il suo ex a cena. La serata sembra procedere tranquilla, in famiglia c'è un'atmosfera serena, ridono, scherzano, come se nulla fosse mai accaduto tra loro, ma dopo quella cena di Vito non si hanno più notizie. L'uomo sparisce, senza lasciare alcuna traccia. La polizia, quindi, dovrà indagare sulla sua scomparsa, cercando prove che testimonino quanto è accaduto. Ma non sempre è facile capire dove sia davvero la verità, sempre che ce ne sia una sola.

Il cast del film

Oltre ai protagonisti, di seguito l'intero cast del film Una storia nera:

Carla è Laetitia Casta

Nicola è Andrea Carpenzano

PM Alaimo è Cristiana Dell’Anna

Rosa è Lea Gavino

Manuel è Mario Sgueglia

Vito è Giordano De Plano

Milena è Lidia Liberman

Orlandi è Stefano Pesce

Giudice è Claudia Della Seta

Mimma è Licia Maglietta

Mara è Carola Orlandani

Avvocato di Carla è Davide Mancini