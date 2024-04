video suggerito

Valeria Golino a Cannes con L'arte della gioia, la serie tratta dal romanzo di Goliarda Sapienza Valeria Golino sarà al Festival di Cannes 2024 dove presenterà in anteprima il primo episodio della serie "L'arte della Gioia", tratta dall'omonimo romanzo della scrittrice Goliarda Sapienza.

A cura di Ilaria Costabile

Il parterre di italiani che saranno presenti al Festival di Cannes quest'anno aumenta di un numero, come già si vociferava, infatti, sarà presentato in anteprima sulla Croisette, il primo episodio della serie L'arte della gioia, diretta da Valeria Golino prodotta da Sky Studios e HT Film e tratta dall'omonimo romanzo di Goliarda Sapienza. La serie sarà lanciata, poi, in tutte le sale cinematografiche divisa in due parti: la prima dal 30 maggio e la seconda dal 13 giugno.

Valeria Golino presenta la sua serie a Cannes

Il progetto che vede l'attrice dietro la macchina da presa, aveva preso vita diverso tempo fa, circa quattro anni di lavoro dovuti all'ideazione, alla realizzazione, alla scrittura e alla regia, che hanno portato Golino a riadattare per il piccolo schermo uno dei romanzi più controversi e ricchi del Novecento. Questo inverno, infatti, aveva dichiarato: "Dovrebbe essere pronta a maggio" ed ecco, quindi, che la previsione è stata mantenuta e il primo episodio de L'arte della gioia, verrà presentato a Cannes, seguito da un confronto tra la regista e il pubblico. L'attrice aveva già dichiarato in passato di essere particolarmente attratta dalla figura della scrittrice siciliana:

Ho avuto la fortuna di conoscere Goliarda Sapienza quando avevo 18 anni. Ero molto curiosa di lei. La vedevo a casa sua, aveva sempre la sigaretta in mano, mi dava grandi carezze sulle guance.

La sceneggiatura della serie oltre che alla firma di Golino porta quella di Luca Infascelli, di Francesca Marciano, di Valia Santella e di Stefano Sardo. Protagonisti della trasposizione sono Jasmine Trinca, Tecla Insolia e Valeria Bruni-Tedeschi.

I registi italiani a Cannes 2024

Con l'arrivo di Valeria Golino sulla Croisette, che d'altra parte aveva già partecipato nel 2013 con Miele e nel 2018 con Euforia, quest'anno salgono a tre i rappresentanti dell'Italia al Festival. Nella sezione Un Certain Regard,il regista Roberto Minervini presenta il suo The Damned, mentre tra i film in Concorso e quindi in lizza per la Palma d'Oro, c'è Paolo Sorrentino con il suo Parthenope.