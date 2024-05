video suggerito

Festival di Cannes 2024, il programma e le date: gli ospiti e i film italiani e stranieri in concorso Dal 14 al 25 maggio si tiene il Festival di Cannes 2024. Presidente di giuria Greta Gerwig, affiancata da Pierfrancesco Favino in qualità di giurato. 22 i film in concorso, tra cui l’Italiano Parthenope di Paolo Sorrentino. 7 invece quelli fuori concorso, come L’arte della Gioia di Valeria Golino. Tutto quello che c’è da sapere sulla 77esima edizione della manifestazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Dal 14 al 25 maggio, lungo la Croisette, si tiene la 77esima edizione del Festival di Cannes. La cerimonia di apertura è prevista per le 19.15, preceduta dal primo red carpet. Presidente di giuria Greta Gerwig, regista e sceneggiatrice di Barbie, affiancata da Pierfrancesco Favino in qualità di giurato. Il film di apertura sarà Le Deuxieme Acte di Quentin Dupieux (fuori concorso) e, sempre nel primo giorno, Mayrl Streep riceverà la Palma d'Oro alla carriera. Attese numerose star e registi internazionali, come Francis Ford Coppola e David Cronenberg. Unico italiano, tra i 22 film in concorso, Parthenope di Paolo Sorrentino.

Il programma e gli eventi del Festival di Cannes 2024

Il Festival di Cannes 2024 dura 12 giorni in totale, da martedì 14 maggio a sabato 25 maggio. Il primo giorno, la manifestazione si aprirà con il red carpet delle star e la proiezione del film Le Deuxieme Acte di Quentin Dupieux, fuori concorso, previsto per le 21.30. Sempre nella giornata di apertura, Mayrl Streep riceverà la Palma d'Oro alla carriera. Il 16 maggio sarà il giorno di Megalopolis, film del ritorno alla regia di Francis Ford Coppola, tra i più attesi. Il 17 maggio invece ci sarà Yorgos Lanthimos con Kinds of Kindness, insieme a Emma Stone e Willem Dafoe, dopo il successo di Povere Creature. Il 21 maggio il pubblico assisterà alla proiezione di Parthenope di Paolo Sorrentino, mentre il 22 toccherà a Valeria Golino e al suo L'arte della gioia, fuori concorso.

Le star attese al Festival di Cannes

Nei dodici giorni del Festival sono attesi numerosi ospiti internazionali sulla Crosiette, per sostenere il proprio film e nonnsolo. Tra questi ci sono Adam Driver, Aubrey Plaza, Dustin Hoffman, Michelle Pfeiffer e Shia LaBeouf per il film in concorso Megalopolis di Francis Ford Coppola. Per la presentazione di Furiosa: A Mad Max Saga, fuori concorso, attesi invece l'attrice Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke. E poi ancora Uma Thurman, Richard Gere, Jacob Elordi, Cate Blanchett e Nicolas Cage. Ci saranno anche Selena Gomez e Zoe Saldana per il film di Jacques Audiard, Emilia Perez.

Adam Driver, Selena Gomez e Jacob Elordi

Paolo Sorrentino in concorso al Festival con il film Parthenope

Unico film italiano in concorso è Parthenope di Paolo Sorrentino, che verrà proiettato al Festival la sera del 21 maggio. Ambientato tra Napoli e Capri, racconta il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. "Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore", ha spiegato il regista. Nel cast ci sono Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Gary Oldman, Silvio Orlando e Luisa Ranieri. Il regista ha già presentato sei suoi film alla prestigiosa manifestazione, vincendo il Premio della giuria nel 2008.

I film in concorso

Sono 22 i film del Palmares del Festival di Cannes 2024, annunciati ad aprile dal delegato generale dell'evento Thierry Frémaux. A concorrere per il prestigioso riconoscimento cinematografico anche nomi come Francis Ford Coppola, David Cronenberg e Paolo Sorrentino, unico italiano, con Parthenope. Di seguito l'elenco di tutti i film selezionati:

All We Imagine as Light – Payal Kapadia (India) L'Amour ouf – Gilles Lellouche (Francia) Anora – Sean Baker (USA) The Apprentice – Ali Abbasi (Canada, Danimarca, Irlanda, USA) Bird – Andrea Arnold (Regno Unito, Francia) Dāne-ye anjīr-e moqaddas – Mohammad Rasoulof (Iran) Diamant brut – Agathe Riedinger (Francia) Emilia Perez – Jacques Audiard (Francia, Messico) Fēngliú yīdài – Jia Zhangke (Cina) Grand Tour – Miguel Gomes (Portogallo, Italia, Francia) Kinds of Kindness – Yorgos Lanthimos (Irlanda, Regno Unito) Limonov: The Ballad – Kirill Serebrennikov (Italia, Francia, Spagna) Marcello mio – Christophe Honoré (Francia, Italia) Megalopolis – Francis Ford Coppola (USA) Motel Destino – Karim Aïnouz (Brasile, Francia, Germania) Oh Canada – Paul Schrader (USA) Parthenope – Paolo Sorrentino (Italia, Francia) Pigen med nålen – Magnus von Horn (Danimarca, Polonia, Svezia) La Plus Précieuse des marchandises – Michel Hazanavicius (Francia) The Shrouds – David Cronenberg (Francia, Canada) The Substance – Coralie Fargeat (USA) Trei kilometri până la capătul lumii – Emanuel Pârvu (Romania)

I film fuori concorso al Festival di Cannes

Sono invece 7 i film fuori concorso al Festival di Cannes 2024, tra i quali è presente anche L'arte della gioia di Valeria Golino, unico italiano. Di seguito l'elenco completo:

L'arte della gioia – Valeria Golino (Italia) Le Comte de Monte-Cristo – Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière (Francia) Le Deuxième Acte (The Second Act) – Quentin Dupieux (Francia) Furiosa: A Mad Max Saga – George Miller (Australia) Horizon: An American Saga – Kevin Costner (USA) Jiàngyuán nòng – Peter Chan (Hong Kong, Cina) Rumours – Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson (Germania, Canada)