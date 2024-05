I gioielli per il corpo di Cate Blanchett a Cannes: il significato della preziosa collana “da spalle”

video suggerito

Alla prima di The Apprentice tenutasi ieri al Festival di Cannes tutti gli occhi erano puntati su Cate Blanchett. Abito vintage, tacchi alti e collana "da spalle": ecco tutti i dettagli del suo look da red carpet.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 77esima edizione del Festival di Cannes, evento cinematografico che fino al prossimo 25 maggio vedrà attori e registi presentare i loro film in anteprima mondiale. Ieri si è tenuta la prima di The Apprentice, pellicola ispirata alla storia di un giovane Donald Trump, e moltissime star di fama internazionale ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile sul red carpet. Se da un lato Bella Hadid ha osato con un nude look dall'effetto vedo non vedo molto accentuato, Thylane Blondeau, l'ex bambina più bella del mondo, ha preferito trasformarsi in una diva dark con un lungo abito a sirena. La più elegante della serata? Cate Blanchett con il suo prezioso gioiello "da corpo".

Cate Blanchett con l'abito vintage a Cannes 2024

L'avevamo lasciata qualche giorno fa sul red carpet di Cannes con un abito scintillante tempestato di strass, ora ritroviamo Cate Blanchett alla prima di The Apprentice in una versione un tantino più sobria ma ugualmente glamour.

Cate Blanchett in Jean Paul Gaultier

Seguita dalla stylist Elizabeth Stewart, ha sfoggiato un lungo abito vintage di Jean Paul Gaultier, per la precisione un modello della collezione di Haider Hackerman dalla linea dritta e fasciante, con la scollatura strapless e delle righe in raso rosa confetto sui fianchi. Dotato di due spacchi laterali, rivela uno strato di tessuto verde smeraldo al suo interno. Non sono mancate le scarpe in tinta, per la precisione un paio di pumps black&pink col vertiginoso tacco a spillo.

L'abito della collezione di Haider Hackerman

Come è nata la collana da spalle di Cate Blanchett

A impreziosire l'outfit vintage di Cate Blanchett a Cannes è stato uno spettacolare gioiello per il corpo: complice la scollatura strapless dell'abito, l'attrice ha potuto sfoggiare una preziosa collana "da spalle". Si tratta di un pezzo unico della collezione di Alta Gioielleria di Louis Vuitton disegnato dalla designer della Maison Francesca Amfitheatrof, la sua particolarità?

Cate Blanchett con gioielli Louis Vuitton

È stato realizzato con perle e pietre preziose di recupero, ovvero riciclate da tre precedenti gioielli della griffe. In tutto conta 49 perle bianche di Ayoka, 33 grigie di Tahiti e 633 diamanti: le perle sono state disposte a mano in un'unica linea, mentre i diamanti incastonati sono di ispirazione Art Déco. Così facendo, Cate Blanchett e Louis Vuitton hanno ancora una volta mostrato il loro interesse comune per la creatività circolare.

La preziosa collana da corpo di Louis Vuitton