Victoria dei Maneskin usa il corsetto stringato come abito (e lo indossa coi copricapezzoli a cuore) I Maneskin si sono esibiti in Belgio a un famoso festival estivo e Victoria De Angelis ne ha approfittato per tornare a provocare: ecco cosa ha indossato per il concerto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin continuano a conquistare il mondo interno con la loro musica: ad anni di distanza dal trionfo a Sanremo e all'Eurovision, non hanno perso la grinta e il talento che da sempre li contraddistinguono, anzi, ogni volta che salgono su un palco infiammano letteralmente la folla di presenti. È proprio quanto successo al Rock Werchter, un famoso festival del Belgio, dove si sono esibiti al fianco di grandi nomi come Avril Lavigne e Dua Lipa. La più audace della band è stata in assoluto Victoria De Angelis, che ne ha approfittato per tornare a provocare i fan con un look che non poteva passare inosservato.

Chi ha firmato il look stringato di Victoria De Angelis

L'avevamo lasciata tra completini color pastello e look di pelle dai dettagli romantici, ora ritroviamo Victoria dei Maneskin in una nuova versione audace e rock. Per il recente concerto in Belgio l'intera band ha indossato degli outfit custom di Dolce&Gabbana ma la bassista si è distinta per originalità e sensualità. Ha puntato sul rosso fuoco, il colore del suo strumento, con un corsetto trasformato in minidress, un modello completamente stringato che ha lasciato il corpo nudo in vista. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant in tinta e degli stivali di pelle borchiati total black.

Victoria De Angelis in Dolce&Gabbana

Victoria De Angelis con i copricapezzoli a cuore

La cosa particolare è che sotto il corsetto Victoria non ha indossato nulla, portando all'estremo il trend dei nude look che stanno spopolando da qualche mese a questa parte. Ha detto no a top, t-shirt o reggiseno, ha semplicemente coperto il décolleté con i suoi tanto amati copricapezzoli a forma di cuore. L'ulteriore dettaglio "romantico" del suo outfit infuocato? La collana choker col pendente a forma di cuore (è custom by Emanuele Bicocchi). Rossetto rosso, occhiali da sole da diva e total sicurezza in se stessa: Victoria De Angelis si è riconfermata la regina delle provocazioni anche in Belgio.