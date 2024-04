video suggerito

I look da dj di Victoria dei Maneskin: dal topless col top a rete ai copricapezzoli a cuore Continua la carriera da dj di Victoria De Angelis: di recente si è esibita in Macedonia e Romania, approfittandone per provocare i fan con dei look iper sensuali fatti di copricapezzoli, top a rete e slip in vista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Maneskin si sono presi una temporanea pausa dalla musica dopo aver girato il mondo in tour negli ultimi 3 anni. Non per questo, però, i membri della band hanno abbandonato i fan, anzi, continuano a essere attivissimi sia sui social che dal punto di vista professionale. Se da un lato Damiano David ha debuttato come attore nello spot di Maserati, Victoria De Angelis ha dato il via alla sua carriera da dj (dopo essere stata anche la "prezzemolina" delle Fashion Week). Negli ultimi giorni si è esibita in Macedonia e in Romania, approfittandone per dare il meglio di lei in fatto di look irriverenti: ecco cosa ha indossato per scatenarsi a ritmo di musica.

Victoria De Angelis segue il trend no-bra

Al motto di "Corri in paradiso", Victoria dei Maneskin ha documentato sui social i suoi show a Skopje e Bucarest. Da sempre appassionata di topless e di look no-bra, anche questa volta è riuscita a provocare i fan con la sua innata sensualità.

Il look da dj di Victoria

La prima foto dell'album la ritrae in camera d'hotel in tanga di pizzo, occhiali da sole a mascherina e top a rete total black, un modello a trama larga che lascia intravedere chiaramente il seno (e i piercing sui capezzoli). Per lo show vero e proprio ha cambiato stile abbinando dei micro shorts bianchi borchiati a un gilet tempestato di paillettes grigie e a degli stivali di pelo. Se sul palco ha aggiunto anche un reggiseno a triangolo, nel backstage l'ha tolto rimanendo a petto nudo.

Victoria segue il trend no-bra

I copricapezzoli di paillettes di Victoria

Le provocazioni di Victoria De Angelis non sono finite qui: per il secondo show da dj si è trasformata in una regina dark con mini pantaloncini di paillettes scintillanti e gilet di pelliccia a effetto furry indossati senza nulla sotto.

Victoria con i copricapezzoli a cuore

Naturalmente non ha potuto fare a meno di far cadere quest'ultimo sulle spalle, lasciando in bella vista dei copricapezzoli brillanti a forma di cuore con delle nappe pendenti. Piercing al naso, trucco smokey eyes e collane con le croci appese al collo che le cadono al centro del décolleté: la bassista dei Maneskin è una vera e propria diva, non teme la censura e celebra la sensualità femminile in ogni sua forma.