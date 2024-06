Victoria De Angelis: cuori sui capezzoli e gonna di perle per il primo concerto estivo dei Maneskin

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono tornati a esibirsi live in giro per l’Europa, mettendo definitivamente a tacere le voci che parlavano di un presunto scioglimento. Certo, sia Damiano David che Victoria De Angelis hanno approfittato del periodo di pausa per darsi a dei progetti “solisti” (lui è diventato attore, lei ha dato il via alla carriera da dj), ma ora sono felici di essere tornati sul palco anche con Thomas ed Ethan. Nel weekend sono stati tra gli ospiti del Pinkpop Festival che si è tenuto nei Paesi Bassi e ancora una volta hanno infiammato il pubblico con la loro grinta. La più audace in fatto di stile? La bassista Victoria: ecco chi ha firmato il suo look super sensuale.

I copricapezzoli customizzati di Victoria dei Maneskin

L’avevamo lasciata tra completi pastello e accessori con dettagli “romantici” nascosti, ora ritroviamo Victoria in una nuova versione audace e provocante. Complici le temperature estive e l’atmosfera infuocata del festival, sul palco olandese ha rinunciato a top e t-shirt (proprio come successo al precedente live).

Victoria al Pinkpop Festival

Sotto consiglio del fidato stylist Michele Potenza, ha preferito indossare semplicemente dei copricapezzoli di pelle nera a forma di cuore, per la precisione un modello customizzato firmato dal brand L.R.B. Per esaltare il seno, infatti, sono stati realizzati appositamente per lei dei fili piumati total black che hanno fasciato il décolleté “simulando” gli orli di un comune reggiseno.

Victoria De Angelis con copricapezzoli custom by L.R.B

Victoria De Angelis con la minigonna di perline

I dettagli personalizzati nel look di Victoria De Angelis non sono finiti qui: sia lei che Damiano hanno indossato dei capi custom made di The Attico, il brand di Gilda Ambrosio. Se il cantate ha sfoggiato un paio di pantaloni tempestati di micro cristalli dark, lei ha optato per una minigonna coperta di perline rosa, per la precisione un modello fasciante con una cintura di pietre a effetto belly chain e dei fili pendenti lungo il fianco.

Victoria con gonna The Attico

Collant velati, stivali borchiati e capelli sempre più biondi: la bassista dei Maneskin sembra non avere rivali in fatto di provocazioni e ne ha data l’ennesima prova durante il concerto olandese. Nelle prossime tappe del tour estivo riuscirà ancora a sorprendere i fan?