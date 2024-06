video suggerito

Victoria De Angelis sul palco con i Maneskin, la culotte di pelle nasconde un dettaglio “romantico” I Maneskin sono tornati, mettendo a tacere le voci che parlavano di un presunto scioglimento. Victoria De Angelis è sempre più audace ma, in occasione del secondo concerto a Norimberga con la band, ha “nascosto” un dettaglio romantico negli shorts. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Maneskin hanno definitivamente messo a tacere le voci che parlavano di un presunto scioglimento: dopo una lunga pausa arrivata al termine di oltre 2 anni di tour internazionale, sono tornati sul palco tutti insieme per il Rock im Park, il festival musicale dedicato alla musica rock che si è tenuto nel weekend a Norimberga, Germania. I quattro si sono esibiti sulle note dei loro pezzi più famosi, emozionando e facendo scatenare il pubblico. Ad attirare più degli altri le attenzioni dei fan è stata Victoria De Angelis, che per entrambe le serate ha scelto dei look all'insegna della sensualità che non potevano passare inosservati: dopo il live senza reggiseno (ma con i copricapezzoli di cristalli), ha "nascosto" un dettaglio romantico negli shorts.

Victoria De Angelis, da dj a icona rock

Per quale motivo nei mesi scorsi si è parlato molto di un possibile scioglimento dei Maneskin? Per i progetti "solisti" a cui si sono dedicati Damiano e Victoria. Se da un lato il cantante, che sempre più spesso è negli Stati Uniti con la fidanzata Dove Cameron, è diventato attore per la campagna pubblicitaria di Maserati, dall'altro la bassista ha dato il via alla sua carriera da dj. Nonostante il "cambio di ruolo", quest'ultima è rimasta fedele al suo stile irriverente e iper sensuale. Ne ha data l'ennesima prova sul palco del Rock im Park, dove ha puntato tutto sull'audacia e sui dettagli provocanti. Seguita dallo stylist Michele Potenza come il resto della band, per il secondo concerto del festival ha scelto un look di pelle dall'animo rock.

I Maneskin al Rock im Park

Chi ha firmato il look di pelle di Victoria

Per il secondo concerto a Norimberga Victoria De Angelis ha mixato il rosso e il nero in modo originale e audace. Si è affidata ancora una volta al brand R & M Leathers, sfoggiando un coordinato di pelle con micro top scollatissimo dal design appuntito sotto al seno e micro shorts borchiati a vita alta (prezzi rispettivamente 300 e 400 sterline).

Leggi anche I Maneskin si esibiscono in Germania: Victoria brilla con copricapezzoli e minigonna di cristalli

Shorts R & M Leathers

I pantaloncini, in particolare, sul davanti hanno delle stringhe al posto dei bottoni, mentre sulla parte posteriore hanno un "inaspettato" dettaglio romantico, un taglio cut-out a forma di cuore. La bassista ha poi completato il tutto con un paio di collant rosso fuoco, abbinandoli al rossetto che ha messo in risalto le labbra. Capelli sempre più biondi, stivali rock ed energia da vendere: Victoria sembra non avere rivale in fatto di grinta e di stile.