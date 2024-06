video suggerito

I Maneskin si esibiscono in Germania: Victoria brilla con copricapezzoli e minigonna di cristalli I Maneskin sono alle prese col loro lungo tour estivo. Hanno fatto tappa al Rock im Park di Norimberga. Look scintillante per la bassista Victoria De Angelis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Victoria De Angelis

Questa estate i Maneskin la trascorreranno esibendosi per il loro pubblico, in un lungo tour estivo. La band vanta un seguito notevole oltre i confini italiani e ormai sono ospiti fissi ai festival musicali e nei club di diversi Paesi, con concerti sempre sold out. Tra giugno e luglio voleranno nei Paesi Bassi, in Belgio, Grecia (per la prima volta), Giappone: un totale di 15 date che si chiuderanno il 22 agosto al Rock en Seine di Parigi. L'8 giugno hanno infiammato con la loro musica il Rock im Park di Norimberga, nel suggestivo Parco Volkspark Dutzendteich.

Il look di Victoria in concerto a Norimberga

I Maneskin hanno mandato in visibilio i fan tedeschi, esibendosi al leggendario Rock im Park di Norimberga, dove hanno proposto tutto il loro repertorio musicale, in lingua inglese e in italiano. La band ormai è un punto di riferimento della musica internazionale: si sono conquistati il successo imponendosi con talento e unicità, rimanendo sempre autentici e molto affiatati tra loro.

Sul palco riescono a comunicare grinta e passione e hanno scelto di trasmettere messaggi potenti non solo con la musica, ma anche col modo di vestire. I loro look sono fluidi e liberi dalle etichette, hanno uno stile che non tiene conto di mode e stereotipi. È il loro modo di dire: sii ciò che sei, sii libero di esprimerti anche coi vestiti senza mai sentirti sbagliato, senza sentire l'obbligo di aderire a ciò che dice la società. Victoria non ha mai paura di osare: i suoi sono outfit audaci dove dominano il latex, le pellicce, la pelle nera, il pizzo e i cristalli scintillanti.

I must dei suoi look sono gli occhiali colorati, le calze a rete, gli stivali col tacco, i body e i copricapezzoli. Non ha problemi nel mostrare il suo corpo, cosa che le è valsa qualche problemino con Instagram, dove è stata spesso segnalata e censurata. Il palco, invece, è il posto dove si sente più libera in assoluto. A Norimberga ha puntato su leggings neri e minigonna tempestata di cristalli, con copricapezzoli scintillanti a forma di stelle e coprispalle in pizzo. Impossibile non notare il choker bondage al collo, un collarino con anello e borchie.