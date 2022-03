Victoria De Angelis nuda su Instagram, coi cuoricini sui capezzoli sfida la censura “Provando a non essere segnalata da Instagram ancora una volta” ha scritto Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, pubblicando una foto con delle emoticon sui capezzoli. Basteranno i cuoricini a salvarla dalla censura del social network?

I Maneskin hanno consolidato il loro successo ben oltre i confini italiani e ormai la loro vita è a Los Angeles. La band, da X-Factor in poi, ne ha fatta di strada! Nonostante i componenti siano tutti giovanissimi, sono riusciti col loro talento e la loro energia a conquistare il mondo intero. Non è solo questione di musica, ma anche di stile e atteggiamento: essere riconoscibili, essere unici, essere autentici oltre ogni apparenza e oltre ogni aspettativa, li ha resi forti e sicuri. Questa consapevolezza piace anche perché è il messaggio di un'intera generazione che non vuole più nascondersi o essere succube di stereotipi, ma che vuole invece esprimersi in libertà, proprio come fanno Damiano, Ethan, Thomas e Victoria.

Victoria sfida Instagram

Victoria, la bassista dei Maneskin, così come gli altri componenti della band quando è sul palco è sempre truccata. I look dei quattro sono spesso coordinati, ma sempre in chiave genderless, all'insegna della libertà, dell'indossare ciò in cui ci si riconosce lontano da qualunque etichetta. Ma sui social Victoria ama mostrarsi anche in versione acqua e sapone, nella sua quotidianità di giovane donna che sa come provocare. Questa volta, la provocazione l'ha lanciata direttamente a Instagram, che in quanto a nudità ha una politica molto rigida. Prima della 21enne, anche Madonna ha sfidato il social network pubblicando una foto coi capezzoli in vista. Come lei anche Arisa, la cui foto col capezzolo coperto da un'emoticon è stata rimossa.

Victoria a seno nudo

Victoria non è certo nuova alle provocazioni. In passato si è più volte mostrata sui social in lingerie o in bikini: uno dei più chiacchierati è stato quello con le scritte "Padre, Figlio, Spirito Santo" su slip e reggiseno. Sul palco è solita esibirsi senza reggiseno, coi soli copricapezzoli, come fatto per esempio per un concerto a Vienna oppure in occasione della partecipazione al Saturday Night Live. In entrambi i casi, top a rete trasparente con copricapezzoli a forma di X.

A proposito di copricapezzoli: nell'ultima foto condivisa su Instagram ha messo dei cuoricini rosa per coprire i capezzoli. La politica di Instagram è rigida e al centro di un dibattito ancora aperto, perché consente che si vedano capezzoli maschili ma non femminili, neppure quelli delle bambine. Solo di recente, il social ha dato il permesso a contenuti di nudo legati a motivi di salute e benessere o post che mostrano donne in fase di allattamento. Da qui, la presenza delle emoticon messe da Victoria, che nella didascalia ha proprio scritto: "Provando a non essere segnalata da Instagram ancora una volta". Basteranno i cuoricini a salvarla dalla censura?