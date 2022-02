Victoria De Angelis senza trucco: la bassista dei Maneskin posa in intimo prima di andare a dormire I Maneskin sono tornati a Los Angeles e non esitano a documentare si social ogni svolta della loro carriera. La bassista Victoria De Angelis ha ancora una volta provocato i fan: ha posato senza trucco in intimo prima di andare a dormire.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera: dopo aver trionfato prima a Sanremo e poi all'Eurovision 2021, hanno conquistato il mondo intero, arrivando addirittura a scalare le classifiche americane e ad aprire il concerto dei Rolling Stones. Dopo essere tornati al Festival con tanto di tutine in raso e pelle, ora sono di nuovo a Los Angeles. Nei momenti di pausa lavorativa si godono il successo tra bagni in piscina e soggiorni in location da sogno, non perdendo occasione per provare i fan. È proprio quanto fatto da Victoria De Angelis, la bassista, che sui social ha posato al naturale e in lingerie.

La foto senza trucco di Victoria dei Maneskin

Siamo sempre stati abituati a vedere i Maneskin con dei make-up molto marcati sul palco ma, una volta tornati nelle loro camere d'albergo, si struccano e si mostrano "al naturale". È proprio quanto fatto da Victoria a Los Angeles, dove prima di andare a dormire si è immortalata in intimo in versione acqua e sapone. Nonostante l'assenza di eye-liner, ombretto e rossetto, è sempre meravigliosa, a prova del fatto che la sua bellezza è genuina. Cosa ha scritto didascalia? Semplicemente: "Mi sentivo carina, ora posso tornare a dormire".

Victoria dei Maneskin in lingerie

Victoria De Angelis in lingerie di pizzo

Victoria non è nuova alle provocazioni, basti pensare al fatto che spesso si è esibita con dei copricapezzoli a forma di X e che in più di un'occasione ha posato in topless sui social. Ora è tornata a mettere in mostra la sua bellezza ma con uno scatto in lingerie. Ha indossato un completino intimo di pizzo nero e beige, un modello con reggiseno a triangolo e tanga sgambatissimo con un doppio laccetto laterale che le ha fasciato i fianchi. Così facendo, non solo ha messo in risalto la silhouette impeccabile, ma ha anche rivelato per l'ennesima volta il suo animo rock e anti-conformista. Sono lontani i tempi in cui Victoria era solo una ragazzina: oggi la bassista è cresciuta e ha tutte le carte in regola per diventare un'indiscussa icona di sensualità.