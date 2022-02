I Maneskin tornano a Sanremo 2022 in nero: Damiano in raso, Victoria con le stelle sui capezzoli I Maneskin sono i super ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo: dopo aver trionfato nel 2021 con “Zitti e buoni”, sono tornati sul palco dell’Ariston nella 72esima edizione dell’evento. Look genderless, accessori rock, provocazioni e dettagli sensuali: ecco i look scelti da Damiano&Co. per celebrare il successo internazionale.

A cura di Valeria Paglionico

Per i Maneskin l'ultimo anno è stato un vero e proprio sogno: dopo aver trionfato con Zitti e Buoni prima al Festival di Sanremo, poi all'Eurovision 2021, hanno cominciato a scalare le classifiche internazionali con le loro hit, arrivando a conquistare il pubblico americano e addirittura ad aprire il concerto dei Rolling Stones, la band che ha fatto la storia del rock. È proprio per celebrare il successo mondiale che Damiano&cO. non hanno potuto fare a meno di tornare "dove tutto è cominciato", il palcoscenico dell'Ariston. La band è tra i super ospiti della 72esima edizione della kermesse canora e ancora una volta è riuscita a sorprendere il pubblico tra provocazioni e dettagli genderless.

I look total black dei Maneskin a Sanremo

Cosa c'è di meglio del total black per essere eleganti? È proprio quanto fatto dai Maneskin per il grande ritorno a Sanremo, in occasione del quale hanno puntato proprio sul nero ma declinato in una versione glam-rock. I look sono tutti firmati Gucci e, sebbene siano coordinati, hanno dei dettagli che li differenziano. Damiano ha scelto un completo con pantaloni a zampa ecamicia con spalline imbottite e scollo profondo, Ethan ha preferito dei pantaloni di pelle e una camicia trasparente con le ruches, mentre Thomas un chiodo di pelle borchiato sulle maniche. I tre ragazzi non hanno rinunciato ai tacchi alti, ormai un tratto distintivo del loro stile genderless.

Damiano David in Gucci

Victoria osa con la tuta scollata

La più audace è stata la bassista Victoria De Angelis, apparsa elegante e ribelle con una jumpsuit total black con pantaloni a zampa e maniche a sbuffo. La scollatura era così profonda da lasciare intravedere i copricapezzoli a forma di stelle, decorazione ripresa anche sulla cinghia del basso. Ha tenuto i capelli sciolti e ha esaltato gli occhi chiari con un trucco smokey eyes, non rinunciando ai tacchi alti come i suoi compagni. Qual è l'accessorio che ha accomunato tutti i membri della band? Le collane cocker in pelle dallo stile bondage.