I Maneskin da piccoli: com’erano da bambini Damiano, Victoria, Ethan e Thomas I Maneskin sono la band più richiesta del momento, basti pensare al fatto che nelle ultime ore hanno annunciato che il prossimo aprile saranno al Coachella Festival. In quanti, però sanno com’erano prima del successo? Ecco le foto da bambini di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

A cura di Valeria Paglionico

Thomas Raggi

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera: dopo aver vinto il Festival di Sanremo e l'Eurovision 2021, hanno conquistato il mondo intero. Un tour europeo durato un'estate intera, l'apertura del concerto dei Rolling Stones, un lungo viaggio in America, questi sono solo alcuni dei traguardi che la band ha raggiunto nell'ultimo anno. Hanno dimostrato di avere l'animo da rocker, di vantare talento ed energia da vendere, di essere vere e proprie icone di stile moderne e genderless. Ora hanno conquistato anche un posto al Coachella, il festival californiano più glamour di sempre, e non vedono l'ora di esibirsi al fianco di star del calibro di Kanye West e Doja Cat. In quanti, però, sanno com'erano Damiano&Co. prima del successo?

Victoria De Angelis

La trasformazione dei Maneskin

Sebbene i Maneskin siano tutti giovanissimi (il più grande è Damiano con i suoi 23 anni), il loro aspetto è notevolmente cambiato negli ultimi anni. Sarà perché non sono più dei ragazzini o perché semplicemente hanno cominciato a usare regolarmente il make-up, ma la cosa certa è che appaiono trasformati se si confrontano le foto di ieri e oggi. Com'erano da bambini, ovvero quando non avrebbero mai neppure immaginato che un giorno sarebbero diventati star internazionali? Sono stati loro stessi a rivelarlo sui social, condividendo sul profilo ufficiale della band alcuni dolcissimi scatti risalenti all'infanzia.

Ethan Torchio

Le foto dei Maneskin da bambini

Thomas Raggi aveva i capelli corti e delle adorabili lentiggini sul viso, Ethan Torchio portava la frangetta ma vantava già lo sguardo profondo e penetrante che ancora oggi lo contraddistingue, Victoria De Angelis era un angioletto biondo dall'animo rock (come già aveva dimostrato qualche tempo fa con altre sue foto da bambina in cui sfoggiava borchie e catene).

Damiano David

Il più ribelle non poteva che essere Damiano David, che nella sua versione mini portava già i capelli lunghi e giocava a fare il duro con una sigaretta (spenta) tra le labbra. Insomma, i Maneskin hanno sempre avuto l'animo da rockstar ma probabilmente neppure nei loro sogni avevano mai immaginato di raggiungere un successo planetario.