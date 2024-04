Simon Porte Jacquemus diventa papà, lo scatto dei due gemelli commuove i fan

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Lo scatto pubblicato da Jacquemus

Simon Porte Jacquemus è diventato papà. Il designer francese fondatore dell'omonimo brand ha pubblicato la foto dei due gemelli sul profilo Instagram del marchio, dove racconta sia la sua vita lavorativa che quella privata. "Mia e Sun, benvenuti al mondo. Vi amiamo tantissimo, il nostro sogno è diventato realtà con voi. Papà Marco e papà Simon", ha scritto il designer sotto lo scatto che immortala le mani dei bambini con i braccialetti che indicano la data di nascita.

Simon Porte Jacquemus e Marco Maestri al Met Gala 2024

I due gemelli sono stati vestiti in modo coordinato, con cappellino e pantaloncini a righe abbinati, appena nati e già piccole icone di stile. Nel giro di poco tempo sono arrivate le congratulazioni di molte personalità del fashion system, da Vittoria Ceretti a Sabato De Sarno, ma anche Victoria Beckham, Bianca Balti e Giuliano Calza. Lo stilista qualche mese fa aveva lanciato la linea kidswear del brand, che veste bambini dai 4 ai 12 anni.

Simon Porte Jacquemus e Marco Maestri il giorno del matrimonio

La storia tra Jacquemus e Marco Maestri

Il designer francese è convolato a nozze con Marco Maestri nell'estate del 2022. La coppia si è sposata con una cerimonia in Provenza, nel sud della Francia, luogo a cui Simon Porte Jacquemus è molto legato e che porta spesso nelle proprie collezioni. Le promesse sono state scambiate a Charleval davanti a vip come Dua Lipa; gli ospiti hanno dovuto rispettare un rigido dress code che imponeva di indossare bianco o colori tenui, contro ogni regola non scritta.

Simon Porte Jacquemus con la nonna il giorno del matrimonio

Il creativo, unico vestito di scuro, è stato accompagnato dalla nonna, protagonista Liline, protagonista della campagna Primavera/Estate 2020. Simone Porte Jacquemus e Marco Maestri si sono conosciuti nel 2018 e hanno annunciato il loro fidanzamento pochi mesi prima del matrimonio condividendo una foto della mani giunte con una fedina all'anulare. Ora i due iniziano un nuovo capitolo della loro storia d'amore accogliendo i due gemelli e diventando genitori.