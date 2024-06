video suggerito

Casa Malaparte: la storia della suggestiva villa a Capri dove ha sfilato Jacquemus Casa Malaparte a Capri è una location suggestiva immersa nel mare blu: registi, stilisti e artisti si sono fatti conquistare dalla bellezza di questo luogo.

A cura di Giusy Dente

Casa Malaparte

Jacquemus per celebrare in grande stile i 15 anni della Maison, ha scelto di sfilare in Italia, di omaggiare la Dolce vita e la bellezza mediterranea in una location suggestiva. Per la presentazione della collezione Primavera Estate 2025 ha scelto Capri, la suggestiva Casa Malaparte, una villa a picco sul mare dal fascino immortale, che ha conquistato stilisti e registi. La sua storia comincia negli anni Trenta.

La storia di Casa Malaparte

Casa Malaparte (o Villa Malaparte) è un'abitazione privata sull'isola di Capri, nel bel mezzo del mare blu, circondata da rocce e vegetazione. Prende il nome dal suo ideatore Curzio Malaparte, di cui infatti fu anche la dimora. Il letterato era un oppositore di Mussolini e fu dal Duce esiliato, nel 1933, a Lipari. Una volta rilasciato, preferì rimanere isolato, non volle mai tornare a una vita sociale attiva e quindi acquistò un pezzo di terra a Capri per costruirvi la sua casa. Era profondamente innamorato dell'isola. Non fu facile ottenere i permessi edilizi necessari per costruire in quell'area, a picco sul mare, ma fece di tutto per stabilirsi lì.

Ottenuta la licenza per costruire a Punta Masullo, commissionò la costruzione all'architetto Adalberto Libera. Si dice che il progetto iniziale di quest'ultimo sia stato completamente stravolto poi dallo stesso Malaparte, che infatti oggi è a tutti gli effetti considerato il vero "padre" del progetto poi realizzato. La casa è raggiungibile esclusivamente a piedi dopo una passeggiata di un’ora e mezzo dal centro della cittadina. Il tragitto una vista senza paragoni, dominata dall'azzurro del cielo e del mare, dal verde della natura circostante. Accedervi è un privilegio, visto che è chiusa al pubblico, salvo rari ed eccezionali casi.

Casa Malaparte

Casa Malaparte conquista gli artisti

Casa Malaparte è un esempio di architettura moderna che nel tempo ha affascinato registi, artisti e stilisti. Qui sono passati Cocteau, Moravia e Picasso, ma è stata anche il set cinematografico del film Il disprezzo del 1963: iconica la scena dell'addio tra Brigitte Bardot e Michel Piccoli. Ma qui ha girato anche Liliana Cavani, il film tratto dal romanzo La pelle. Prima di Jacquemus, si sono innamorati di questa location altri stilisti, che l'hanno scelta per servizi fotografici e campagne pubblicitarie: Karl Lagerfeld, Ermenegildo Zegna, Saint Laurent, Louis Vuitton nello spot com Emma Stone.

Perché Jacquemus ha scelto Casa Malaparte

Simon Porte Jacquemus ha fortemente voluto che la collezione La casa venisse presentata a Casa Malaparte. Sul suo profilo Instagram ha spiegato: "Ho deciso di creare il mio marchio dopo aver visto Il disprezzo di Jean-Luc Godard, ispirato dalla bellezza e dalla modernità della sua visione".