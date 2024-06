video suggerito

Jacquemus sfila a Capri: a Casa Malaparte gli abiti nude celebrano la Dolce Vita italiana Jacquemus è sbarcata a Capri con un esclusivo show per celebrare i primi 15 anni di attività. Sull’esclusiva terrazza di Casa Malaparte, tra abiti nude e colori vitaminici, la collezione P/E 2025 ha celebrato la Dolce Vita italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Jacquemus è sbarcata a Capri per uno dei fashion show più attesi di stagione, quello che celebra i suoi primi 15 anni di attività. Oggi, lunedì 10 giugno, la Maison ha sfilato in una location d'eccezione, Casa Malaparte, luogo diventato iconico grazie a Michel Piccoli e Brigitte Bardot nel film Il disprezzo. Partiti dalla scalinata brutalista, la stessa su cui la leggendaria coppia del cinema si guardò sull'ultima volta, i modelli sono arrivati sulla meravigliosa terrazza con vista sui Faraglioni, lasciare ammirare le splendide creazioni della collezione P/E 2025 sullo sfondo del mare cristallino caprese. Impalpabile seta, trasparenze sinuose, originali abiti a ruota e maxi scollature che lasciano la schiena nuda: la linea "La Casa" è sensuale e spensierata, il simbolo di un'eleganza senza tempo ma dai tratti iper contemporanei.

La collezione La Casa di Jacquemus

Cos'è che unisce l'Italia e la Francia? Il modo di vivere spensierato e scanzonato, il sapersi godere tutto ciò che la vita offre senza preoccuparsi in modo eccessivo del domani. Lo stilista Simone Porte non ha scelto la location a caso, la villa caprese arroccata su Punta Massullo sembra emergere dal mare e, complice la meravigliosa vista sui Faraglioni che si ammira dalla terrazza, può essere considerata il simbolo dell'inizio dell'estate. Non sorprende, dunque, che la collezione celebri un'atmosfera fresca e vacanziera, evocando le passeggiate in piazzetta, le giornate trascorse sul bagnasciuga, le limonate fresche consumate in riva al mare. Il bianco si mescola all'azzurro del mare e al giallo dei limoni della costiera, la seta impalpabile lascia intravedere il corpo con un sensuale effetto vedo non vedo, le stampe colorate aggiungono un tocco di originalità e di allegria: la collezione La Casa è un romantico e delicato mix tra la Dolce Vita tipicamente italiana e la Joie de vivre simbolo della Francia.

Gli ospiti alla sfilata caprese di Jacquemus

A un evento tanto atteso come la sfilata di Jacquemus a Capri non potevano mancare gli ospiti famosi che hanno seguito tutto dal front-row. Tra i volti noti dello spettacolo italiano seduti in prima fila c'erano Elodie, meravigliosa con un nude look total white, e Ghali, ormai l'artista più fashion del panorama musicale italiano. Al loro fianco non sono mancati i divi internazionali, da Gwyneth Paltrow in total black a Dua Lipa in un vitaminico celeste e con la schiena scoperta, fino ad arrivare a Tina Kunakey eterea in bianco e col cappuccio. Rosie Huntinghton Whitley con la gonna a tubo zebrata, Laetitia Casta una diva dark in slip dress