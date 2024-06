Elodie con la doppia scarpa: i sandali-scultura con due tacchi costano 850 euro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Elodie in Jacquemus

Elodie ha partecipato alla sfilata di Jacquemus, nella splendida location di Casa Malaparte a Capri. Lo stilista ha voluto ambientare lì lo show per omaggiare la Dolce Vita italiana, la bellezza mediterranea, la moda e l'arte che lo hanno ispirato soprattutto negli inizi della sua carriera. La cantante per l'evento esclusivo ha scelto un total look del brand, con un dettaglio originale che ha attirato l'attenzione.

Il look di Elodie

La cantante era presente allo show insieme a Dua Lipa, Ghali, Gwyneth Paltrow, Deva Cassel (con l'intramontabile tubino nero). Elodie per l'occasione ha scelto un candido look trasparente: abito bianco con colletto alto e maniche a sbuffo, intimo in vista, abbinato a sandali. Ha reso il tutto più accattivante con l'aggiunta di un paio di orecchini con maxi pendenti di forma sferica. Proprio le scarpe hanno attirato l'attenzione. Ne indossava un modello identico anche Dua Lipa, ma in un diverso colore.

Elodie in Jacquemus

Quanto costano le scarpe

Elodie ha scelto un paio di sandali originali, per impreziosire il suo nude look trasparente. Sono i sandali doppi di Jacquemus, caratterizzati letteralmente da due paia di sandali sovrapposti, in questo caso uno color burro e l'altro in pelle con stampa pitone, a contrasto. Presentano punta tonda e cinturino regolabile alla caviglia, con fibbia in metallo e tacco di 10 cm. Il tacco è composto dai due tacchi incastonati l'uno nell'altro. Sul sito ufficiale della Maison costano 850 euro e fanno parte della collezione Les Sculptures Primavera/Estate 2024, presentata a gennaio scorso a Parigi (presso La Foundation Maeght) e caratterizzata proprio da design scultorei, drappeggi, giochi di concavo e convesso per gli accessori.

Scarpe Jacquemus