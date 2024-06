video suggerito

Il candido nude look di Elodie: abito trasparente per la sfilata di Jacquemus a Capri Look trasparente total white per Elodie, che è volata a Capri per la sfilata di Jacquemus, nella splendida cornice di Casa Malaparte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Da Aleserio a Capri nel giro di poche ore. Ieri Elodie era in provincia di Como per un evento importante: nella cornice di Villa Cramer Tassera la madre della cantante ha sposato il suo compagno. Per l'occasione ha scelto un elegante e morbido abito color ocra drappeggiato. Oggi invece si è spostata in provincia di Napoli, ma per motivi di lavoro.

Elodie, infatti, non è solo un'artista di successo: è anche un'icona fashion e prende spesso parte alle sfilate e agli eventi più glamour del settore. L'abbiamo vista alla Milano Fashion Week, ma pochi mesi fa si è anche cimentata come modella a Parigi. Ora figura tra gli ospiti dello show di Jacquemus "La Casa": è la sfilata di presentazione della collezione Primavera/Estate 2025.

Per la sfilata nella splendida cornice di Casa Malaparte a Capri, la cantante ha scelto un nude look etereo e candido: l'abito fasciante total white ha il collo alto con dei bottoncini posteriori e ampie maniche a sbuffo. È completamente trasparente e lascia intravedere il due pezzi sottostante, con brasiliana e reggiseno. Ha completato l'outfit con pochette e sandali coordinati, aggiungendo un vistoso paio di orecchini pendenti. Il nude look è il trend del momento, tra le celebrity, durante i grandi eventi: ha spopolato al Met Gala 2024 e ancora prima durante la cerimonia degli Oscar 2023.

La sfilata di Jacquemus

Jacquemus ha scelto Capri per festeggiare in grande stile i 15 anni della Maison, un inno alla Dolce vita italiana. La sfilata di oggi, 10 giugno, è ambientata a Casa Malaparte, location che era stata già sfruttata da Yves Saint Laurent e Lousi Vuitton per alcune campagne pubblicitarie, ma mai per una sfilata di moda. Simon Porte Jacquemus ha scelto questa villa esclusiva, a strapiombo sul mare e immersa nella natura verdeggiante, proprio per intensificare il concetto di bellezza mediterranea. L'iconica isola ha anche un forte legame con la storia del cinema italiano.

Proprio lì è ambientata una famosa scena del film Il disprezzo, con Michel Piccoli e Brigitte Bardot. E a proposito di cinema: "Ho deciso di creare il mio marchio dopo aver visto Le Mépris di Jean-Luc Godard, ispirandomi alla bellezza e alla modernità della sua visione. Oggi mi sento onorato di poter presentare la nostra prossima sfilata a Casa Malaparte" ha scritto in un post Instagram lo stilista. In vista dell'evento, la Casa di moda ha aperto una boutique a Capri.