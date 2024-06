video suggerito

Deva Cassel a Capri con spacco e ballerine: alla sfilata di Jacquemus è minimal col tubino nero Ieri pomeriggio Capri ha ospitato la spettacolare sfilata di Jacquemus e sono state molte le star di fama internazionale che hanno seguito lo show dal front-row allestito a Casa Malaparte. Tra loro c’era anche Deva Cassel, apparsa meravigliosa in versione dark. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri pomeriggio l'isola di Capri è diventata il "centro del mondo" per gli amanti dell'universo fashion: la Maison Jacquemus ha infatti sfilato sulla meravigliosa terrazza di Casa Malaparte, dando vita a uno degli show più suggestivi degli ultimi tempi. La collezione F/W 2024-25 presentata sullo sfondo dei Faraglioni si chiama La Casa ed è un omaggio alla Dolce Vita tipicamente italiana. Nel front-row allestito nella splendida location non potevano mancare le star di fama internazionale, da Gwyneth Paltrow a Dua Lipa, fino ad arrivare agli italianissimi Ghali ed Elodie. Tra loro c'era anche un altro volto particolarmente noto al pubblico del nostro paese: si tratta di Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci che è ormai diventata la regina delle passerelle ma che questa volta si è trasformata semplicemente in spettatrice.

Il look total black di Deva Cassel

Da qualche anno a questa parte Deva Cassel è diventata una delle modelle più amate e richieste al mondo ma, in occasione della sfilata di Jacquemus, ha deciso di "cambiare ruolo". Non ha calcato il catwalk ma si è seduta nel front-row, seguendo lo show da una posizione privilegiata. Immortalata non appena attraccata sull'isola di Capri, ha sfoggiato un insolito look minimal. Per lei niente scintillii, accessori principeschi o colori vitaminici tipicamente estivi, ha scelto l'eleganza senza tempo del nero con un semplice tubino lungo fino alla caviglia. Il vestito fasciante è contraddistinto da spalline larghe che possono essere portate anche sulle spalle creando una scollatura a barca e da un maxi spacco laterale che ha lasciato le gambe in vista .

Deva Cassel alla sfilata di Jacquemus

Deva Cassel dice no ai tacchi alti

A rendere il look di Deva ancora più minimal sono state le scarpe: se in passerella non rinuncia mai ai vertiginosi tacchi a spillo, nella vita "reale" sembra preferire la comodità. La figlia di Monica Bellucci ha infatti abbinato il tubino a un paio di ballerine nere raso terra, per la precisione un modello Mary Jane con un cinturino in tinta sul collo del piede. Capelli legati in un raccolto, occhiali dark in pieno stile diva e una borsa shopper a righe bianche e nere che ha spezzato il total black: la modella ha dato prova di essere un'icona fashion sofisticata e glamour anche in versione minimal. In quante prenderanno ispirazione dal suo look semplice ma super chic durante la prossima estate?

Leggi anche Casa Malaparte: la storia della suggestiva villa a Capri dove ha sfilato Jacquemus

Deva Cassel con le ballerine